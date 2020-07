Vengo a esta cena a la que me ha invitado mi amigo, el presidente Donald Trump: AMLO

La Razón online

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Washington, Estados Unidos, para sostener un encuentro con Donald Trump.

AMLO alaba a empresarios que lo acompañan a cena con Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador alabó a los empresarios que lo acompañan en su gira por Estados Unidos y que estarán presentes en la cena que ofrecerá su homólogo, Donald Trump, en Washington.

Previo a la cena, en un mensaje desde el Cross Hall de La Casa Blanca, López Obrador indicó que estaría acompañado de destacados empresarios mexicanos, con dimensión social y que están pensando en el bienestar del pueblo y no sólo en acumular riqueza.

“Vengo a esta cena a la que me ha invitado mi amigo, el presidente Donald Trump, acompañado de empresarios mexicanos, empresarios destacados, no sólo porque invierten, producen, generan empleos, sino, porque tienen una dimensión social, están pensando no sólo en la acumulación de ingresos, sino, en que también nos vaya bien a todos, que le vaya bien a nuestros pueblo”, dijo.

Los empresarios que acompañan al Presidente son Patricia Armendáriz, directora de Financiera Sustentable; Carlos Slim Helú, de Grupo Carso; Carlos Bremer, director de Grupo Financiero Value; Marcos Shabot Zonana, director de Arquitectura y Construcción y

Francisco González Sánchez de Grupo Multimedios.

También asistirán los integrantes de su Consejo Asesor Empresarial: Miguel Rincón, presidente de Bio Pappel y compadre del mandatario mexicano; Ricardo Salinas Pliego, Grupo Salinas; y Daniel Chávez, Grupo Vidanta; Olegario Vázquez Aldir, Grupo Empresarial Ángeles; Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte y Bernardo Gómez, copresidente de Televisa. Por: Ángel Cabrera

No nos peleamos, fallaron los pronósticos, le dice AMLO a Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó la inclusión de nuevos parámetros en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en beneficio de la industria y trabajadores de los tres países.

Durante la continuación de su gira en Washington, el mandatario ofreció un mensaje conjunto con su homólogo, Donald Trump, desde el Cross Hall de la Casa Blanca, donde afirmó que contrario a todos los pronósticos: “no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos”.

En su mensaje, destacó que el nuevo tratado comercial incorpora un elemento que a futuro potenciará a la región de América del Norte: las mercancías producidas en México, Canadá o Estados Unidos, por lo menos deben estar integradas de un material de origen de alguno de los tres países.

A su vez, destacó que a diferencia del otrora Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), la actualización, el TMEC, incorpora la obligación de garantizar mejores salarios y condiciones laborales a los trabajadores de las naciones integrantes.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que ha mantenido una buena relación con López Obrador a pesar de las apuestas en contra y las adversidades, por lo que “han aprendido a no apostar contra nosotros”.

La agenda del mandatario en la capital estadounidense continuará con una cena ofrecida por Trump en la Casa Blanca a la que asistieran empresarios mexicanos. Por: Ángel Cabrera

