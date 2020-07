Que a AMLO no se le olvide el muro en su visita a Estados Unidos: PAN

– Debe el presidente lograr acuerdos que beneficien a los mexicanos y evitar ser propaganda de Trump: Rocío Reza

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, debe desarrollar una política de altura y aprovechar su viaje a Estados Unidos para trazar caminos que puedan tener provecho para México y para los mexicanos que residen en el vecino país; la investidura que representa debe mostrar firmeza en la construcción de puentes de dialogo y acuerdos que beneficien a ambos y no solo ser utilizado como propaganda electoral de Donald Trump.

La dirigente del Partido Acción Nacional en Chihuahua Rocío Reza, emitió su comentario previo a la visita del mandatario mexicano a Washington, donde se reunirá con Trump para celebrar la entrada en vigor del acuerdo comercial entre México Estados Unidos y Canadá.

Reza Gallegos pidió que no se olvide el muro y el trato ofensivo que se ha dado a México por parte del mandatario norteamericano, situaciones que deben ser abordadas en su oportunidad siempre buscando ser constructores de una mejor relación entre ambos países, en el tema de migración, comercial, y una coordinación plena para tratar temas de interés mutuo como la salud y la seguridad.

“AMLO debe evitar ser utilizado como propaganda electoral, por la cercanía de las elecciones en Estados Unidos, que no se le olvide el muro; que deje trazado un camino de dialogo para establecer acuerdos que beneficien a los mexicanos que viven allá y en el tema del comercio un trato justo y equitativo, nos gustaría que se hablara incluso del tratado de aguas, pero ese es un tema que debe partir primero del interés local, hay infinidad de asuntos entre ambos países, lo primero será el T-MEC pero debe prepararse lo demás, debe desarrollar una política a la altura de la investidura que representa” señaló la líder blanquiazul.

Lo anterior fue señalado por Rocío Reza en medio de una gira de trabajo que inició a partir de esta semana, reuniéndose con militancia y liderazgos del Partido de distintos municipios, con el objetivo de fijar las metas y unir las estrategias que se habrán de llevar para obtener el triunfo en el 2021.

