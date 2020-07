Nada que celebrar por aniversario del triunfo de AMLO: PAN

El Partido Acción Nacional, señaló que no hay nada que celebrar al cumplirse 2 años de la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república, indicando que las principales promesas de campaña han sido incumplidas y el gobierno federal ha sido incapaz de hacer frente de manera efectiva a los retos que enfrenta México en la actualidad.

Rocío Reza dirigente del PAN en el estado mencionó algunos de los aspectos en que el gobierno federal ha fracasado en año y medio de gobierno, descalificando que MORENA quiera celebrar el triunfo de un proyecto que no ha mostrado los resultados prometidos.

“He visto en redes sociales que hasta fiesta quieren hacer por el triunfo de AMLO en 2018, pero la realidad es que no hay mucho que celebrar, en plena crisis económica, sanitaria, de seguridad, nos damos cuenta realmente cuáles son los malos gobiernos, coincido que debemos entre todos construir y jalar parejo para que le vaya bien a México, pero primero debemos tener una crítica profunda de los temas en los que se ha quedado a deber” dijo Reza Gallegos quien destacó los siguientes puntos que deben corregirse de inmediato a nivel federal.

COVID-19

México recibe el 1 de julio del 2020 con una crisis sanitaria a nivel internacional que ha puesto en evidencia a los malos gobiernos, las malas estrategias nos han llevado a cifras contundentes y preocupantes, más de 226 mil contagiados y 27 mil 769 muertes, además de ello, malas prospecciones y manipulación de datos desde el principio de la pandemia.

Economía

Los pronósticos sobre la economía mexicana siguen sin ser alentadores, registramos una contracción en el país y en una reciente encuesta realizada por el Banco de México a analistas del sector privado se reveló una alarmante expectativa económica para este año.

Analistas consultados por el banco central mexicano esperan que la economía caiga 8.8% en 2020, la estimación previa fue de 7.99%

Las cifras se asocian con las condiciones económicas internas (41%), las condiciones externas (26%) y la gobernanza (23%).

Seguridad

México registra niveles históricos en cuanto a la inseguridad, aumento de secuestro, extorsión, delitos del fuero común y el homicidio con record histórico en 2019; sin olvidar la liberación de presuntos delincuentes y el caos en distintas zonas del país que han sido provocados por la falta de autoridad del gobierno en materia de seguridad

Corrupción

Uno de los discursos más recurrentes de López Obrador en campaña fue terminar con la corrupción, tema en el que existe rezago y donde no se han mostrado avances considerables.

Las tasas de actos de corrupción incluso se incrementaron durante el primer año de AMLO, estadística realizada por el INEGI.

De acuerdo con el INEGI, el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos fue de 12,770 mdp.

Escándalos de adjudicaciones y conflictos de intereses y no olvidar que la misma secretaria de la función pública –la encargada de vigilar la corrupción al interior del gobierno- fue señalada por la adquisición de diversas propiedades.

“Las mañaneras”

Conferencias de Prensa que se han utilizado para promover a la “4T” y como tribuna para polarizar al país, ataque a la oposición, desacreditación de los medios de comunicación y todos los sectores que no compartan alguna política o visión que tenga la administración federal.

Irónicamente son conferencias de prensa desde donde se ataca la libertad de expresión.

En esta misma tribuna se han orquestado ataques a organismos autónomos como el INAI y el INE, éste último bajo amenaza y queriendo ser desplazado por “un guardián de las elecciones”; un grave peligro para la democracia.

Sector energético y obras faraónicas.

La “4T” se ha empecinado en acaparar el sector energético, impedir inversión en energías limpias y visionarias que nos acerquen a una competencia con el primer mundo y la oportunidad de un desarrollo ante los retos que se demandan en la actualidad.

La construcción del Aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería en 2 Bocas son muestra clara de obras” faraónicas” que han sido cuestionadas en cuanto al costo-beneficio que pueda surgir de ellas; son vistas como un capricho del presidente.

Acción Nacional seguirá alzando la voz y con apoyo de todos los ciudadanos que no se rinden y quieren un México mejor lograremos restablecer la estabilidad y confianza en 2021, corrigiendo el rumbo de México. Es el momento de participar activamente en política. Ningún ciudadano debe callarse. Que cada quien escoja sus opciones. Lo único que no debemos hacer es rendirnos ante la fuerza, el dinero y el poder del gobierno.

Comentarios