Veo solo nubarrones a 2 años del triunfo de Amlo: regidor

El regidor del PAN, Carlos Orozco Chacón, lamentó que a dos años de haber resultado electo, el presidente Andrés Manuel López Obrador solo ha generado errores y aumentado la pobreza en México.

“Considero como una administración fallida, por qué no ha logrado generar confianza a la inversión productiva de los locales y los foráneos, y además que está recortando en ampliación caminos y puentes y apostándole a temas que son ocurrencias como el tren Maya y la refinería que no está comprobado que sean temas prioritarios y rentables a largo plazo… y que el mismo gobierno federal ha recortado la obra pública que ayuda al crecimiento económico al pasar en 2018 de inversión de 20 mil millones de pesos a solo 6 mil millones en 2019”, comentó.

Agregó que Lopez Obrador no solo ha hecho que la economía no crezca, sino que busca pretextos como decir que el crecimiento del PIB no es importante sino un indicador de bienestar.

“Un gobierno que no entiende de la economía hace que está no camine, y cuando la economía cae como lo hemos visto en estos 19 meses, la generación de pobres es mayor, por lo que veo solo nubarrones tras sus dos años de triunfo”, concluyó.

