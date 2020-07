Messi llega a 700 goles, pero el Barça se hunde en LaLiga

Por: LA RAZÓN ONLINE

Marca un penalti, a lo Panenka

El argentino supera al exdelantero mexicano Hugo Sánchez en cuanto a anotaciones desde los 11 pasos en España; los blaugranas igualan 2-2 ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou.

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, reza el dicho. Después de tres partidos en los que los intentos resultaron estériles, el argentino Lionel Messi logró ante el Atlético de Madrid su gol 700 en 16 años de carrera.

La Pulga logró su histórico tanto en el Estadio Camp Nou (vacío por la pandemia de Covid-19), que fue sede del cotejo correspondiente a la Jornada 33 de la Temporada 2019-2020 de LaLiga de España. Lo hizo al minuto 50 y de penalti, al estilo Panenka, para dejar sin oportunidad al guardameta esloveno Jan Oblak.

Desafortunadamente para Messi, su diana no evitó que los catalanes dejarán escapar dos puntos vitales, con lo que siguen dependiendo de que el líder, Real Madrid, deje escapar unidades para que se mantengan con probalilidades amplias de coronarse.

De esta manera, el originario de Rosario se convirtió en el séptimo futbolista a lo largo de la historia que alcanza las siete centenas de dianas, de las cuales 630 han sido con la camiseta del conjunto blaugrana, el único en el que ha militado desde su debut en noviembre de 2003 (en un amistoso contra el Porto, aunque su estreno oficial fue hasta octubre de 2004). Las 70 conquistas restantes las consiguió con la playera de la Selección Argentina.

El otro jugador en activo que ya alcanzó las siete centenas de goles es Cristiano Ronaldo, quien llegó a dicha cantidad el 14 de octubre de 2019 en la derrota de Portugal ante Ucrania por 2-1 en choque eliminatorio rumbo a la Eurocopa 2020. Al igual que el argentino, el lusitano consiguió ese tanto con un tiro de penalti. CR7 suma ya 727 dianas.

Comentarios