Se esperan lluvias para miércoles, jueves y viernes de esta semana

– Habrá una ligera disminución en la temperatura a diferencia de días pasados

Para esta semana, se esperan una alta probabilidad de lluvia para los días miércoles, jueves y viernes, según datos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, por lo cual se pide a la ciudadanía que atienda las medidas necesarias para evitar inundaciones y otros problemas relacionados con el agua.

Según el pronóstico, el lunes será el día más caluroso, con 35 grados centígrados como máximo y 21 como mínimo, mientras que el martes se alcanzarán los 33 y 20 grados Celsius, respectivamente, ambos con intervalos nubosos.

El Miércoles la probabilidad de que se presenten lluvias durante la tarde noche es de hasta un 70 por ciento, con vientos de 50 kilómetros por hora y la temperatura que se alcanzará será de 32 grados centígrados.

De igual manera, para el jueves y viernes la probabilidad de lluvias es de hasta un 80 por ciento; en tanto, las temperaturas alcanzarán los 33 y 32 grados como máximo y los 19 y 20 como mínimo, respectivamente.

Ante la presencia de lluvias sigue estas indicaciones:

Quédate en casa, no salgas de no ser necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte.

Maneja a velocidad moderada, con las luces encendidas.

Sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia.

Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos. Detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro.

Evita días de campo o recrearte en cercanías de arroyos o cuerpos de agua.

Retira objetos que puedan volarse de los techos, balcones o terrazas.

Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües.

Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.

No subas a los tejados a tratar de cubrir goteras, espera a que pare de llover.

Resguarda mascotas en el interior o áreas libres de lluvia.

