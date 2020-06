Multan a 5 por fiestas escandalosas en fin de semana

Durante el fin de semana la Dirección de Seguridad Pública Municipal recibió 659 llamadas por fiestas escandalosas en la ciudad, de las cuales cinco personas fueron multadas.

Las multas fueron aplicadas por inspectores de Gobernación Municipal al haber desacato o reincidencia en reuniones en diferentes viviendas de la ciudad.

El número de llamadas no representa necesariamente el número de eventos ocurridos, pues de un evento suelen realizarse varias llamadas (entre 1 y 5) por parte de los moradores contiguos.

Esto indica un ligero incremento, comparado a la última semana, cuando aún no ingresaba la fase naranja en la semaforización por Covid-19, con lo cual se infiere que los ciudadanos no están acatando del todo las indicaciones emitidas por la autoridad de no realizar reuniones en casa, hasta que las autoridades de salud determinen lo contrario.

Comentarios