Valenciano pide destitución de Cañas, titular de Liconsa en el estado

Esta mañana se presentó una iniciativa para solicitar la intervención del gobierno federal para que se atienda el rezago que hay en el pago e leche a pequeños productores y por no respetar los precios de garantía.

Así lo manifestó el diputado Jesús Valenciano, detallando que los precios de garantía ofrecidos por el gobierno federal suponen ocho pesos con veinte centavos, lo cual no se está cumpliendo.

Por tal motivo, el Congreso Local emitirá tal exhorto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la SEGALMEX, “para que Liconsa Chihuahua atienda los rezagos en centros de acopio, resuelva el por qué redujo el número de litros que recibe y por qué en lugar de pagarles a 8.20 por litro, paga a $7.20”, dijo.

“Les quedan seis pesos por litro y eso no es suficiente, además los orillan a mermar su producto cuando no se les recibe oportunamente, así que debe explicar por qué se redujo el precio cuando ya viene estipulado en el Diario Oficial del Estado”

Un problema más que enfrentan los productores de leche, principalmente en la región centro sur, es que han tenido dificultades para que sean incluidos en el padrón del precio de garantía, otros, por el atraso en su registro.

Jesús Valenciano dice que ante tal incompetencia, sobre todo por lo poco serio que ha sido Jesús Cañas al no dar respuesta a los productores, éstos realizan manifestaciones que afectan a otros rubros de la economía, “al menos 500 pequeños productores, continúan esperando su pago, otros, perdiendo producto y otros más que no encuentran puertas abiertas o no están incluidos en el padrón de garantía”.

El legislador por Delicias dijo que el exhorto alcanza inclusive hasta para la separación del cargo por “las reiteradas denuncias y no escuchar, por el deficiente servicio y no mejorarlo, por la reducción injustificada en el precio de garantía, por todo ello y, de ser necesario y resultar conducente, se le destituya de sus funciones”.

