Uriel Antuna: “Hay temor de contagio porque tenemos familia”

El mexicano habló sobre el regreso a las canchas…

Uriel Antuna, jugador de Chivas, habló sobre el nuevo torneo que disputarán algunos equipos de Primera División, y el mexicano no dudó en afirmar que existe cierto temor por parte de los futbolistas de posibles contagios de covid-19.

“En cierta manera va a haber temor, porque muchos de nosotros tenemos familias, hijos, hermanos, papás que frecuentamos. Va a haber gente que no sabemos si se cuida o no se cuida, si salió o no salió”, confesó Antuna.

“A final de cuentas no vas a saber de dónde te vas a contagiar, no vas a tener la medida exacta, pero el miedo siempre va a estar. Así sea que sales a fuera de tu casa y saludas a tu vecino, nunca sabes dónde te contagias. Es a lo que se expone el jugador, es una de las malas noticias de esto y es algo que se va a tener que vivir el día a día”, añadió.

Por otro lado, Antuna no dejó de ver el lado positivo de la pandemia y explicó que ha tenido más tiempo para pasar con su hijo y valoró el tiempo en familia.

“Muchísimo. Valorar el tiempo con tu familia. Uno como futbolista no se da cuenta de que pierdes momentos con la familia o en mi caso con mi hijo”, finalizó.

