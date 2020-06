Pronostica Protección Civil Municipal fin de semana cálido con intervalos nubosos

De acuerdo a información obtenida por la Coordinación Municipal de Protección Civil, al pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA, se pronostica un fin de semana caluroso que llegará hasta los 36 grados centígrados este viernes y sábado, con presencia de nublados que atenuarán la intensidad de los rayos del sol

Este viernes y sábado las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados para ambos días y las mínimas 21 y 22 grados Celsius, respectivamente, mientras que para el domingo habrá una ligera disminución en la temperatura con 33 grados y 22°C como mínimo.

Según recomendó Joel Estrada Castillo, titular de la dependencia municipal, es necesario continuar tomando las medidas preventivas para evitar problemas de salud derivados de la exposición prolongada al sol, así como permanecer en casa en la medida de lo posible y no soslayar las medidas sanitarias que se han venido aplicando, a fin de no propagar contagios por la pandemia COVID-19, en tanto la semaforización no avance a los siguientes colores.

Sigue estas recomendaciones para evitar incidentes por calor:

Quédate en casa, no te expongas ni expongas a los tuyos

No te expongas a los rayos del sol por tiempos prolongados

Hidrátate; consume abundantes líquidos

Consume frutas y verduras frescas y desinfectadas

Si permaneces tiempo considerable bajo el sol, utiliza bloqueador solar y toma baños con agua tibia

Utiliza ropa ligera

Si es estrictamente necesario salir y no tienes auto, utiliza gorra, sombrero o sombrilla

Resguarda a niños, adultos mayores y mascotas dentro del hogar o lugares con sombra

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1

