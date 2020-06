Piden a Ejecutivo Federal atender y resolver las denuncias de productores de leche contra LICONSA

Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Poder Ejecutivo Federal, para que intervenga ante el titular de LICONSA S.A. de C.V. en el Estado de Chihuahua, para que a la brevedad atienda y de resolución clara y precisa a las reiteradas denuncias sobre el deficiente servicio en los centros de acopio de leche y de la reducción injustificada en el precio de garantía.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado ante la Diputación Permanente por el diputado Jesús Vázquez Medina, así como el acompañamiento del diputado Jesús Valenciano, ambos del PAN y quienes determinaron que estas acciones deben ser atendidas a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y del Organismo Público Descentralizado denominado Seguridad Alimentaria Mexicana.

En este sentido, afirmó que de ser necesario, de acuerdo a las atribuciones, decisiones y acciones de se determinen tomar, se le destituya al funcionario en Chihuahua a cargo de LICONSA, S.A de C.V., de sus funciones.

Recordó que en la actualidad, LICONSA está constituida como una empresa de participación estatal mayoritaria, siendo una extensión de SEGALMEX, misma que cuenta con diversas plantas industriales y centros de acopio con la capacidad diaria de captación de 1.5 millones de litros de leche; encargada de comprar, industrializar, distribuir y vender tal producto a bajo costo.

Dijo que mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de febrero del año en curso, se establecieron las reglas de operación del Programa de Precios de Garantía a Productores Alimentarios Básicos, las que dan prioridad a incentivar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios, entre ellos la leche con un precio de 8.20 pesos por litro.

Recalcó que este precio de compra y las reglas de operación del programa antes mencionado dentro del ejercicio fiscal 2020, está a cargo de SEGALMEX, sujeto al presupuesto autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

“En los últimos meses, se han dado una serie de inconformidades por parte de los productores de leche en el Estado, los que han denunciado desde la saturación en los centros de acopio de leche en la región centro-sur, el acumulamiento del producto y el riesgo de las pérdidas si no se recolecta de manera oportuna”, destacó el legislador.

Además de esto, dijo que se dio una disminución del precio de garantía por litro de leche, que se redujo de los 8.20 a los 7.20 pesos, aunado a ello, el descuento que se les realiza por servicio de reenfriamiento y recolección, lo que arroja un precio de 6.35 pesos por litro.

“La falta de claridad en los criterios para ser incluidos en el padrón de precios de garantía, les ha generado atraso en su registro y que una gran mayoría no reciban el pago de los 8.20 por litro; en consecuencia de una serie de denuncias e inconformidades por parte de productores de leche, ante la falta de seriedad y competencia, es que se necesita su renuncia o la resolución inmediata”, concluyó.

Cabe mencionar que dijo que en hechos recientes, al menos 500 pequeños productores, repartidos entre municipios de Meoqui, Rosales y Saucillo, han denunciado hasta casos de adeudos de más de tres semanas y la devolución de pipas, “bajo argumento de que el producto no es de calidad”.

Cita Congreso a su Octavo Periodo Extraordinario de Sesiones

Integrantes de la Diputación Permanente citaron a un Octavo Periodo Extraordinario de Sesiones, el cual se llevará a cabo el próximo lunes 29 de junio del año en curso, a las 11:00 horas, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo.

Dicha sesión se realiza con la finalidad de someter a votación una serie de dictámenes que diferentes comisiones legislativas tienen para preparadas para su presentación ante el Pleno Legislativo.

Algunos de los asuntos que someterán a votación, son los siguientes:

Por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, el dictamen de Decreto a fin de reformar la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Casas Grandes, para el ejercicio fiscal 2020, respecto a la creación de nuevos proyectos de inversión en materia de actividades agrícolas, así como en lo relativo a trámites de titulación de terrenos municipales.

Asimismo el asunto relativo a reformar la Tarifa de Derechos de la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2020, en lo relativo a licencias de construcción y supervisión y autorización de obras de urbanización en fraccionamientos y condominios.

Por parte de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, serán presentados varios asuntos relativos a diversas reformas político-electorales, resultado del análisis y estudio de las diferentes iniciativas presentadas por las diputadas y los diputados.

Dentro de esta misma Sesión se presentará el dictamen de Decreto de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, por el cual se reforma el artículo 86, segundo párrafo, de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Chihuahua, para contemplar que el desarrollador pueda incluir proyectos realizados por instituciones de educación superior en el Estado, cuyo objeto sea el desarrollo tecnológico y la innovación.

Por parte de la Comisión de Igualdad, se someterá al Pleno Legislativo el asunto relativo a reformar diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género.

Cabe mencionar que de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Sesión se podrá realizar en la modalidad de acceso remoto o virtual, y presencial en el Recinto Oficial del Poder Legislativo.

Comentarios