No hay un estudio de impacto vial por gasolinera en “El Platanito”

El regidor por morena Ruben Castañeda en conjunto con la regidora del PES Catalina Busillos, comentaron a este portal informativo que no existe un estudio de impacto vial por lo que no se debe proceder con la construcción de una gasolinera en la colonia Infonavit.

“El día de hoy los vecinos del Parque el Platanito, recibieron la contestación por parte de la Dirección de Vialidad del Gobierno del Estado, en referencia a la existencia del Dictamen de Factibilidad Vial, requisito indispensable para otorgar permiso de construcción e instalación de la estación de gasolina. Como podrán observar no puede existir ya que no fue solicitado por la promotora de dicha gasolinera. Por lo que en mi opinión dicho permiso debe ser revocado hasta entonces no sea autorizada y tenga el visto bueno de dicha autoridad”, refirió Castañeda.

En entrevista Catalina señaló que la mañana de este viernes se reunieron con autoridades viales y el director de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez, para aclarar el tema, pues pese a suspender momentáneamente la obra para dialogar con los vecinos se han encontrado otras irregularidades.

