¿Cuántas victorias para llegar a playoffs? ¿Alguien bateará .400? Lo salvaje que podría ser una temporada de 60 juegos en MLB

ESPN

Con el acuerdo para llevar a cabo una temporada de 60 juegos de Grandes Ligas en 2020, ahora sabemos que vamos a tener una temporada, pero cuya brevedad podría producir algunos resultados sorprendentes en las tablas de posiciones y en el libro de récords. Con eso en mente, le preguntamos a tres de los expertos de MLB de ESPN, Bradford Doolittle, David Schoenfield y Sam Miller, qué significará el calendario reducido para el panorama de los playoffs y la hoja de estadísticas, y desafiamos a cada uno de ellos a agregar una pregunta propia sobre el 2020.

¿Cuántas victorias tendrá el equipo que termine con el mejor récord en una temporada de 60 juegos?

Doolittle: De 40 a 43 parece correcto. El único comodín es que no sabemos si la separación de talento entre los equipos podría magnificarse, o cómo hacerlo, cuando los equipos saben que tienen 60, y solo 60, juegos para distinguirse.

Schoenfield: He investigado sobre periodos de 50 partidos en las pasadas tres temporadas, y el mejor porcentaje de victorias fue el de .860 por los Dodgers en 2017 (43-7). Los Indians tuvieron marca de 42-8 esa misma temporada cuando tuvieron esa increíble racha de 22 victorias. Pero eso fue en un periodo de 50 juegos, no 60, y un gran equipo no necesariamente juega lo mejor al comienzo de una temporada. Iré con algo por debajo de .700, digamos, 41 victorias. Probablemente por los Dodgers.

Miller: Creo que es más probable que nos sorprenda quién tiene la mayor cantidad de victorias en lugar de cuántas tienen. La suposición de Dave, 41, está en línea con los resultados recientes de los primeros 60 juegos. En los últimos cinco años, la mayor cantidad de victorias en 60 juegos fueron 41, 41, 42, 42 y 39. La suposición de Dave de que serán los Dodgers también es prudente, pero podría elegir 15 equipos capaces de ganar un tener un tramo con marca de 39-21. Si me dijeras hace cuatro meses que los Angelinos, los Filis o los Cachorros tendrían el mejor récord en el béisbol en 2020, me habría burlado, pero en más de 60 tórridos juegos, podría entrecerrar los ojos y verlo.

Qué amar, odiar, esperar y temer acerca de MLB en 2020 y más allá

Doolittle: Sam y Dave (suena como un buen nombre para una banda, ¿no?), tienen los números. La dinámica que quiero señalar es que es probable que haya alrededor de 25 equipos a corta distancia de un puesto de playoffs al entrar a la recta final. Debería haber pocos juegos entre contendientes/no contendientes. Me sorprendería si no tenemos tres o cuatro equipos que lleguen a la postemporada con un récord en cinco juegos por encima de .500.

Schoenfield: El porcentaje promedio de victorias del peor equipo de playoffs en cada liga en las últimas cinco temporadas es de .549, es decir 33-27 en 60 juegos. No estoy seguro de si ese porcentaje cambiaría solo porque es una temporada más corta, así que diré que vamos a tener un equipo de 33 victorias en los playoffs.

Miller: Para seguir la guía de los primeros 60 juegos de años anteriores: en los últimos cinco años, el peor equipo de “playoff” en 60 juegos tuvo entre 31 y 33 victorias en cada liga en cada temporada. ¡Pero! La volatilidad de 60 juegos parece conducir a algunas circunstancias más en las que el equipo del “tercer comodín”, el equipo que pierde en el último lugar del comodín, en realidad tiene mejor récord que al menos un ganador de división. Entonces, la mejor respuesta: hay una muy buena probabilidad de que un equipo de 31-29 llegue a los playoffs, y una probabilidad bastante sólida de que un equipo de 32-28 se los pierda, y una posibilidad bastante sólida de que ambos puedan suceder al mismo tiempo en la misma liga.

Batear .400: ¿una estadística real para el 2020 o no va a pasar?

Doolittle: No, no sucederá. Obviamente, las posibilidades de que ocurra aumentan bastante en una temporada tan corta, pero el hecho es que esta no es una era propicia para altos promedios de bateo.

Miller: Ha pasado un tiempo desde que tuve que decir: “Tendremos que esperar y ver qué tan jugosa es la pelota”, así que diré que, como con todos los registros, mucho depende de detalles como ese. Pero bajo cualquier circunstancia realista, no, .400 casi seguramente no va a suceder. La razón por la que .400 nunca ocurre en temporadas completas no es que .400 sea increíblemente difícil. Nunca sucede porque batear .350 es increíblemente difícil. El jugador moderno en el juego moderno no está lo suficientemente cerca de .400 como para participar en más de 60 juegos.

Schoenfield: Desde 2000, solo un jugador ha bateado .400 en los primeros 60 juegos de una temporada: Chipper Jones, quien bateó .408 en 2008. En los últimos 10 años, el más alto el promedio fue el .376 logrado por Cody Bellinger el año pasado. Por supuesto, son solo los primeros 60 juegos en comparación con cualquier tramo de 60 juegos, pero las probabilidades son muy, muy escasas.

Cody Bellinger puede batear, pero ¿puede llegar a los .400? Joe Camporeale-USA TODAY Sports

¿Cuántos jonrones equivaldrían a una temporada de 50 jonrones, y cuántos crees que se necesitarán para liderar la liga este año?

Schoenfield: Bueno, el número prorrateado es 18.5 jonrones. Yo diría que 20 jonrones es la cifra que el líder debería buscar. Por cierto, solo un jugador ha bateado 20 jonrones y ha conseguido 20 robos en los primeros 60 juegos de una temporada: Eric Davis, en 1987.

Miller: ¡No hay un equivalente a 50! Cincuenta es una figura arbitraria que se destaca solo porque es medio centenar, tan redonda como una gran luna llena en el horizonte, y porque hemos jugado tantas temporadas completas que tenemos un sentido intuitivo de lo difícil que es para llegar a eso. No hay un número redondo que nos parezca tan intuitivo en una temporada de 60 juegos. Un bateador podría llegar a 25 este año, y realmente no sabríamos qué hacer con él.

Power Rankings del ‘Día Inaugural’

Seguro, la temporada de béisbol está en el limbo, pero eso no significa que no tengamos los Power Rankings. ¿Dónde se ubica tu equipo? Power Rankings

Dicho todo esto, agrego: En las últimas cuatro temporadas llenas de pelotas alteradas, ha habido tres temporadas de 50 jonrones y cinco bateadores de 20 jonrones en los primeros 60 juegos de la temporada. No son casualidades: Yelich, Bellinger, Judge, Alonso, Trumbo. Veinte deberían servir para liderar la liga, y es un número redondo lo suficientemente digno.

Doolittle: Dave tiene los números, y Sam tiene el fundamento conceptual, y no estoy seguro de tener algo que agregar. Como dijo Sam, 50 es esencialmente un punto de referencia arbitrario. Pero como Bill James escribió una vez, los estándares de béisbol se han convertido con el tiempo en una especie de lenguaje compartido. No tenemos un idioma para una temporada de 60 juegos. Al menos no uno que no comprenda enteramente improperios.

¿Cuál es la categoría estadística que podría tener el líder más extraño en 60 juegos?

Doolittle: Las victorias de un lanzador. Predigo un empate entre 19 serpentineros con seis victorias.

Miller: Se siente como si alguien estuviera en camino de establecer el récord de dobles de todos los tiempos en la marca de 60 juegos cada año, y a menudo es alguien a quien nunca había considerado una gran amenaza de dobles. Entonces ese bateador se desvanece, pero este año su ritmo de dobles se establecerá en piedra. Voy a predecir algo estúpido, como que Amed Rosario va a conectar 31 dobles. (Por otro lado, probablemente haya 150 bateadores capaces de liderar su liga con cuatro o cinco triples).

Schoenfield: Las victorias de un lanzador. ¡No es que se suponga que ya nos preocupemos por las victorias del lanzador! Los abridores alcanzarán el máximo en 12 o 13 aperturas, y los mánagers probablemente no darán mucha oportunidad a los abridores desde el principio para evitar el riesgo de lesiones, lo que conducirá a menos decisiones. Quiero decir, alguien probablemente terminará con marca de 9-1 o algo así, pero también podríamos terminar con un líder ganador con seis o siete victorias.

¿Cuál sera el mejor WAR en todo el béisbol?

Doolittle: Nueve dividido entre 162 y multiplicado por 60. [Nota del Editor: Eso da 3.3 para aquellos que lleven la anotación en su casa.] Personalmente estoy tratando de dejar de usar cualquier versión de WAR como base para el análisis.

Schoenfield: Probablemente lo que consiga Mike Trout.

Miller: Voy a mirar muy de cerca el cuarto juego de la temporada. Cualquier bateador que no consiga un hit en ese juego quedará eliminado de superar la racha de 56 juegos de Joe DiMaggio.

Schoenfield: Roy Face tuvo marca de 18-1 para los Piratas en 1959, todas sus decisiones vinieron como relevista, con un porcentaje ganador de .947. Un lanzador necesita una decisión por cada 10 juegos de equipo jugados, por lo que seis decisiones serán suficientes para “calificar” a un lanzador para el récord de porcentaje de victorias en una sola temporada. Ciertamente es concebible que un titular pueda ir 6-0 o 7-0. Diablos, Gerrit Cole entra en la temporada con una racha ganadora de temporada regular de 16 en una fila. James Paxton ganó 10 aperturas consecutivas el año pasado. Will Smith fue 6-0 como relevista para los Gigantes el año pasado, aunque podría ser difícil para un relevista ganar seis juegos en una temporada corta. Aún así, el historial de Face está en peligro.

¿Cómo podría un desempeño superlativo o terrible en 60 juegos afectar la carrera de un jugador?

Doolittle: Principalmente me preocupa Miguel Cabrera y su búsqueda de los 500 jonrones y 3.000 hits. Dado lo que queda en su contrato, debería estar bien. Pero el fondo podría abandonar su actuación en cualquier momento. Más adelante, veremos a varios jugadores quedándose cortos de hitos históricos. Pero en lo que respecta a la consideración de Hall, creo que somos lo suficientemente sofisticados como para hacer el ajuste.

Miller: En su mayor parte, esta temporada será un bache en los libros de historia, y un promedio de bateo de .220 no tendrá más peso en la línea de carrera de un jugador que en cualquier otro tramo de 60 juegos. Pero en aproximadamente cuatro meses, los equipos comenzarán a reunir sus listas de 2021, y para los jugadores que ya están en la burbuja, estos 60 juegos serán ponderados masivamente. Eso podría ser más cierto para los jugadores mayores: jugadores de 30 años que ya podrían estar evitando los rumores de su declive. Durante un período de 18 meses, desde octubre de 2019 hasta marzo de 2021, un jugador puede, en teoría, pasar de su mejor momento a ser viejo, obsoleto. Estos 60 juegos no pueden representar su verdadero nivel de talento en todos sus matices fluctuantes, pero esos 60 juegos serán todo lo que tenemos.

Schoenfield: Mi primer pensamiento es para alguien como Fred McGriff, quien terminó su carrera con 493 jonrones. Si no fuera por la huelga en 1994 que se extendió hasta 1995, habría alcanzado los 500, y eso podría haberle conseguido un lugar en el Salón de la Fama. Por supuesto, no sabremos qué números finales de carrera de los jugadores se verán más afectados por faltar 100 juegos en 2020. En cuanto a actuaciones específicas en 2020, pienso en un agente libre pendiente como Marcus Semien, quien estaba en línea para un gran contrato si tenía otra temporada como 2019. El dinero ya será escaso en la agencia libre debido a las consecuencias económicas de esta temporada, pero si Semien no tiene un buen comienzo, su temporada 2019 se considerará una casualidad, cuando tal vez no lo fue.

La pregunta adicional de Doolittle: ¿Qué estrategias especiales podrían idear los mánager para aprovechar el roster?

Doolittle: La gestión del roster será un gran factor. Mi sensación es que cualquier entrenador que esté dispuesto a ampliar el tiempo de juego para que sus mejores jugadores tomen una norma más alta que la rara de 2020 de apariciones en el plato y entradas lanzadas, podrían poner a su equipo en posición de atacar temprano. Usemos los Athletics de 1981 como el ejemplo extremo (y no para ser copiado): con el loco Billy Martin en el banquillo, Oakland tuvo 37 juegos completos en sus primeros 60 encuentros y se fue de 37-23. Ese equipo no era un equipo de .600 por talento básico. Los mánager ya no harán eso a sus titulares, pero sigo pensando que empujar los límites en todos los ámbitos podría ser una ventaja.

Miller: Los Astros, Yankees y Dodgers, equipos que normalmente podrían acomodarse un poco, confiando en que las probabilidades de una larga temporada eventualmente los llevarán a sus lugares de playoffs legítimos, tendrán que jugar cada partido como uno de vida o muerte. Es poco probable que algún equipo gane su división por más de media docena de juegos, y dos semanas malas para comenzar la temporada podrían hundir incluso un equipo superior. Por lo tanto, esperaría un poco más de urgencia como de playoffs desde el principio, en particular con el uso de los cerradores. En una carrera muy cerrada, puedo ver relevistas estrellas lanzando 40 entradas en 20 salidas este año.

Schoenfield: Mi idea favorita es usar iniciadores en tándem desde el principio, digamos, tres entradas cada uno, y luego volver a usarlos en unos días. Una estrategia más probable es usar tu mejor relevista con más frecuencia: un tipo como Josh Hader, quien lanzó 75.1 entradas la temporada pasada, o un poco menos de una entrada cada dos juegos. Sin preocuparse por una temporada de seis meses, ¿cuántas entradas puede lanzar en dos meses? Ciertamente, una entrada cada dos juegos, y yo diría incluso más que eso. ¿Qué tal 40 entradas en 60 juegos, 20 entradas al mes?

La pregunta añadida de Miller: ¿Las celebraciones de la Serie Mundial (acumulación de perros en el campo, champán en el clubhouse) serán menos entusiastas que cuando los Nationals, Red Sox y los Astros ganaron en los últimos tres años? Si es así, ¿la diferencia reflejará el distanciamiento social o la disminución de la emoción por ganar un “año extraño”?

Doolittle: Sospecho que los jugadores del equipo ganador estarán tan felices como cualquiera de sus predecesores. Nos dejarán a nosotros los cínicos analistas por insistir en el contexto necesario. Así es como debería ser. Si bien no suelo apoyar a ningún equipo en particular, y tampoco lo haré este año, espero que el ganador sea alguien como los Astros, los Red Sox o incluso los Cubs, un campeón reciente que todavía es un contendiente.

Parece que un título para acabar una sequía de los Yankees, los Dodgers o, especialmente, los Indians, le quitaría demasiado brillo. Sin embargo, si se trata de un equipo subestimado, ese podría ser el mejor resultado. Será una entrada permanente en el libro de registro, recordándonos qué fue realmente esta temporada y qué no es. En cuanto al modo de celebración, recomendaría una fiesta Zoom.

Miller: Asumiré que los equipos de playoffs generalmente se ven como equipos de playoffs, que al menos siete u ocho de ellos provienen de equipos que son contendientes creíbles en la temporada. En ese caso, creo que la celebración puede continuar como si fuera un campeonato normal. Después de todo, desde el comienzo de la postemporada en adelante, será: 3 rondas de desafíos de series cortas diseñadas para producir un campeón en lugar de determinar, estadísticamente, el “mejor” equipo.

Mientras el camino hacia el desfile (o lo que sea que hagan en lugar de un desfile) no pase por una Serie Divisional contra Baltimore y una Serie Mundial contra los Marlins, el equipo que gane el título lo habrá merecido tanto como los Nationals el año pasado.

Schoenfield: Hmm, una celebración social con champán y distanciamiento suena como lo peor que se haya inventado. Pero, ¿y si son los Mariners quienes ganan? ¿Celebrarán las personas en el CHAZ de Seattle? ¿Amazon ofrecerá entregas gratuitas de champán a los fanáticos del equipo? Estoy empezando a emocionarme. Puedo ver el final: Jarred Kelenic batea un jonrón, el jonrón ganador de la Serie Mundial frente a Edwin Díaz… y maldita sea, llega al plato donde le esperan unos emocionados jugadores de los Mariners. En ese caso, solo usa tu máscara y lávate las manos.

La pregunta adicional de Schoenfield: si el Babe Ruth de 1927 fuese clonado de alguna manera con una fibra de su cabello que quedó en un viejo jersey almacenado en el sótano de Cooperstown, y tenía acceso a métodos modernos de entrenamiento, métricas de lanzamiento, pelotas vivas, viajes aéreos, bates más ligeros podría pasar rápidamente por la zona y los uniformes de poliéster que no pesan 15 libras adicionales cuando están empapados de sudor mientras juegan en St. Louis en una húmeda tarde de agosto, ¿cuántos jonrones golpearía en 60 juegos?

Lleva ESPN a todos lados

Si quieres recibir la mejor información del mundo deportivo, descarga la App ahora.

espn.com/app »

Doolittle: Veintitrés. Son 60 jonrones en 154 juegos prorrateados a 60 juegos. El tipo era algo así como cinco desviaciones estándar mejor que el gran jugador promedio en ese momento. Si bien no sería mucho mejor que el promedio ahora, creo que el contexto que ahora favorece el jonrón por encima de todo lo demás absorbería la diferencia.

Miller: ¿Once? Incluso con los beneficios de todo lo moderno, solo hay matemáticas básicas que van en contra suya: él fue el mejor jugador de béisbol de un grupo poco profundo que pobló las grandes ligas en la década de 1920. En 2020, estaría jugando contra los mejores jugadoresde un grupo mucho más grande de MLB. Es razonable esperar que los valores atípicos del grupo más grande sean mejores que los más pequeños.

Schoenfield: Ustedes están mal. La respuesta correcta es 34.

Comentarios