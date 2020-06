Manifestación no debe afectar servicio de Klifer: municipio

El titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Ricardo Martínez, advirtió que la empresa Klifer tiene que responder y prestar su servicio pese al paro laboral de empleados registrado la mañana de este martes.

A raíz del paro laboral se suspendio la recolección de basura en 40 rutas de la ciudad, se da un ultimátum no solo a kliffer sino a todas las empresas prestadoras de un servicio de recolección de basura, aquel que no cumpla con el trabajo, no se le paga.

“Kliffer se encarga de 40 rutas en la ciudad y al mes esto representa un ingreso en sus bolsillos de 1 millón 600 mil pesos, es la empresa recolectora con más problemas de 7 que hay en la ciudad, durante la administración de Campos es la única empresa que presenta problemas y le han quitado su bono de puntualidad”, dijo

