Deuda de mil MDD debe ser utilizada para la generación de empleos: PAN

El Partido Acción Nacional propuso al gobierno federal orientar el préstamo solicitado al Banco Mundial para programas que impulsen al sector de pequeñas y medianas empresas para lograr una recuperación más acelerada de la economía mexicana.

El Gobierno Federal no aclaró el destino de los mil millones de dólares solicitados al Banco Mundial, y los funcionarios de Hacienda se han limitado a decir que no serán utilizados para el combate al COVID-19.

Rocío Reza Gallegos dirigente del PAN en Chihuahua señaló la falta de transparencia con la que actúa la 4T en la administración de los recursos de los mexicanos y en éste caso particular el doble discurso que han manejado en cuanto a la adquisición de la deuda, además de ello no encuentra una política que genere interés en inversiones y planes que verdaderamente logren sacar del estancamiento económico a México.

“El problema aquí es que no han dicho para qué solicitaron los mil millones, ¿en qué los van a invertir? es una deuda que debe ser bien aprovechada, un crédito que necesita orientarse a la recuperación económica, a las pequeñas y medianas empresas, a fortalecer el empleo es lo que demanda Acción Nacional, que con sus gobiernos ha demostrado buenos números en cuanto a competitividad y crecimiento económico como lo es el caso de Chihuahua” dijo la dirigente.

Agregó que la transparencia es una herramienta contra la corrupción que puede lograr que se eviten situaciones como lo ocurrido con la encargada de investigar la corrupción en la función pública, que ha sido señalada por la adquisición de propiedades por fuertes sumas de dinero.

López Obrador prometió en campaña no endeudar al país, e incumpliendo a su palabra tan solo en 18 meses su gobierno ha solicitado prestamos al Banco Mundial por 2 mil 130 millones de dólares incluido el más reciente por 1 mil millones, cifra muy cercana a la que se solicitó en todo el sexenio anterior.

El Partido Acción Nacional propone a todos los sectores y fuerzas políticas unir esfuerzos para defender el empleo, que la línea de crédito sea utilizada para fortalecer la micro pequeña y mediana empresa.

Además se pide a la Auditoría Superior de la Federación auditar el gasto público y emitir las observaciones de manera clara y pertinente que permitan corregir las malas decisiones que han tomado en el gobierno federal con el manejo de los recursos públicos.

