Solicita Congreso al Ejecutivo Estatal mantener unidades de transporte públicos necesarias para la movilidad de las personas

El Congreso del Estado de Chihuahua solicitó al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS CoV-2 (COVID 19), considere mantener en funcionamiento cierto número de unidades de transporte público en el horario acostumbrado o se busque implementar alternativas que garanticen la movilidad de las personas que utilizan este medio de transporte.

Esta petición hace referencia a lo establecido en el numeral Sexto, fracción III del Acuerdo No. 064/2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de abril de 2020, relativo a las medidas implementadas para mitigar la dispersión y transmisión del virus durante la emergencia sanitaria y de salud ocasionada por el COVID-19.

“Si bien es cierto, esta disposición se encuentra estrechamente vinculada con la mitigación de la epidemia, al pretender limitar la circulación de las personas, no menos cierto es que una parte importante de la población se encuentra desempeñando actividades consideradas como esenciales, muchas de las cuales laboran en horarios nocturnos y que, por muy diversos factores, no tienen acceso a un medio de transporte distinto al prestado públicamente”, señaló el diputado Arturo Parga Amado en representación de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, al exponer el contenido del exhorto.

Para finalizar señaló que este llamado se hace en atención a los principios constitucionales de universalidad, indivisibilidad e interdependencia, ya que es deber del Estado proteger y garantizar, a la par del derecho fundamental a la salud, el derecho a la movilidad de todas las personas, por lo que se hace el atento llamado a la autoridad, para que se cumpla con ello.

Cita Diputación Permanente Séptimo Periodo Extraordinario a Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones

Integrantes de la Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, citaron a su Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones, el cual dará inicio el próximo jueves 25 de junio a partir de las 10:00 horas.

Dentro de dicha reunión se someterán a votación diversos dictámenes que varias comisiones legislativas tienen ya preparados para presentar ante el Pleno legislativo, de acuerdo al procedimiento correspondiente.

Ante lo señalado, las Comisiones Unidas de Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, Segunda de Gobernación y Participación Ciudadana, presentarán a las y los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, el acuerdo por medio que se determina que no son de aprobarse las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal, relativas a reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en materia de integración de los órganos electorales, así como en lo relativo a la igualdad y no discriminación, reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, a fin de establecer un sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y reformar el artículo 17 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, para disminuir el número de Regidurías en los Ayuntamientos del Estado.

Por otra parte, se pondrán a consideración, dictámenes emanados de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, en lo relativo a exhortar al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, para que de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, revise de forma permanente la operación de los estacionamientos públicos y privados del municipio, así como la actividad de las personas que se desempeñan como cuidadoras de vehículos; con el objetivo de generar mayor orden y seguridad en estos establecimientos.

Asimismo, el acuerdo, por medio del cual se determina no aprobar la modificación que propone derogar el artículo 4 de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Chihuahua, en virtud de no ser posible eliminar la disposición general que señala como opcionales los esquemas de esta naturaleza, frente a otros tipos de contratación existentes en el marco jurídico estatal.

Cabe recordar que se requiere la presencia de las y los diputados reunidos en Pleno para dictaminar los asuntos antes mencionados, ya que las atribuciones no permiten a la Diputación Permanente desahogar los temas en mención.

