Miranda Salman, la chica trans que enfrentó la homofobia en futbol

Esta activista de la comunidad LGTB+ llevó, incluso, su caso hasta instancias legales para que no se le negara la posibilidad de poder jugar en un equipo de la Liga Mayor Femenil de nuestro país.

Miranda Salman es un estandarte para el deporte LGBT+ de nuestro país, una pionera del activismo con más de una década de lucha en defensa de los derechos de esta comunidad.

Miranda enfrentó prejuicios arraigados históricamente en nuestra sociedad y lo hizo en un uno de los terrenos donde al machismo y la homofobia son códigos de honor: el futbol.

Salman es una mujer trans que antes de cambiar su identidad llegó a ser futbolista en Primera División, militando en Pumas de la UNAM y Coyotes Neza. Después, conformó a la primer selección nacional LGBT+, fue capitana del equipo y luchó por años para que la Federación Mexicana de Futbol reconociera al equipo para otorgarle su apoyo. No lo logró.

Cuando quiso continuar su carrera profesional dentro del futbol, pero ahora como una mujer trans, en la Liga Mayor Femenil (la más antigua de nuestro país), se lo impidieron, pero ella no bajó los brazos y llevó su casi hasta tribunales.

“Cuando yo empecé a jugar en Liga Mayor, hubo un momento que ya no me dejaron por ser mujer trans, entonces a través de CONAPRED comencé una lucha que gané y seguí mi camino. Una de las resoluciones fue que el equipo en el que jugaba me tenía que recontratar o que yo estaba abierta para jugar en cualquier equipo, la realidad fue que nadie me contrató, los argumentos fueron que ya tenían plantel completo, que no tenían dinero para pagar, hechos no discriminatorios pero sí me cerraron la puerta hasta que yo llegue a Quintana Roo hace dos años.

Yo fui el primer caso documentado de discriminación contra una ateta trans, eso me ayudó, porque hubo un dictamen a mi favor luchando contra la FMF y la liga femenil. Cuando yo me paro a jugar en cualquier cancha, les señalo esto y con eso no tengo problema”, relató en entrevista con As México.

Hoy, Salman milita en el equipo de Quintana Roo de la Liga Mayor, donde ya tuvo la fortuna de ser campeona. Pero no ha sido fácil, ni siquiera con la batalla legal ganada han desaparecido los actos discriminatorios en su contra.

“Sí se ha avanzado, pero creo que los pasos han sido cortitos y muy regionales, a lo mejor la Ciudad de México, Jalisco, pero la realidad es que son islas porque la mayoría del país sigue con rezagos en cuanto a derechos de la comunidad LGTB y, obviamente, los deportes vienen con eso.

Sigo topándome con desplantes, ciertos comentarios cuando yo me presento en un lugar a jugar. El año pasado, en Cancún, el equipo contrario no quería entrar a jugar si yo jugaba, en fin, se sigue presentado”, dijo.

LA CENSURA EN LIGA MX FEMENIL

Miranda cuenta que tiene muchas amigas que militan equipos de la Liga MX Femenil y que se identifican con una orientación sexual no heterosexual y asegura que ellas le confiesan que son obligadas por sus equipos a no hacer pública su condición.

“Conozco a una cantidad tremenda de jugadoras que están en la Liga MX Femenil, en equipos como Pachuca o Monterrey, donde no se los dicen directamente pero no pueden hacer pública su orientación sexual, siendo que en el futbol femenil el 90 por ciento de las chicas son no heterosexuales. Creo yo que la FMF sigue manteniendo pautas discriminatorias en contra de las chicas, me siguen comentando que en sus equipos no las dejan tener señales de afecto entre ellas, en el vestuario, en el partido, que no hagan pública su relación, para guardar ciertas apariencias que, al final, son prácticas discriminatorias”, señaló.

¿LISTOS PARA SALIR DEL CLÓSET?

En lo que se refiere a la liga varonil, Miranda cree que aún falta mucho para que, como ya sucede en países del primer mundo, los futbolistas no heterosexuales salgan a hablar abiertamente de su orientación sexual sin temor a represalias.

“Matemáticamente, ¿cuántos jugadores hay en Primera División? Yo creo que podemos hablar de un aproximado de unos 600 jugadores, ¿cuántos se han manifestado abiertamente homosexuales?, ninguno, ¿y crees que no los hay cuando está comprobado que en una población global, a nivel internacional, el 20 por ciento son no heterosexuales?, debería haber, por lo menos, 100 jugadores gays, pero esto no solo pasa en México, pasa en todo el mundo.

Falta mucho, hay códigos, doble moral, el machismo, las mismas familias de los jugadores, un deportista que salga del closet no solo la piensa por su trabajo sino también lo que dirá la sociedad, su familia, los amigos”, destacó.

Por último, Salman aconsejó a aquellos jóvenes que aún dudan en manifestar abiertamente su orientación sexual a dar el paso al frente.

“Les diría que salgan del closet, sí hay rezagos, pero también hay más instituciones lo suficientemente fuertes para proteger nuestros derechos, hay que luchar, nada de malo es tener una orientación distinta a la heterosexual”, concluyó.

