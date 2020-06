Continuarán días calurosos, pero con nublados a partir del martes

– Pide Protección Civil Municipal seguir recomendaciones para evitar problemas de salud

La Coordinación Municipal de Protección Civil dio a conocer que esta semana continuarán los días calurosos, con una temperatura que alcanzará los 38 grados centígrados para el próximo martes, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, sin embargo, se esperan nublados que ayudarán a contrarrestar la intensidad de los rayos del sol y por cuya razón se pide a la ciudadanía continuar tomando las medidas de prevención adecuadas para evitar enfermedades relacionadas a la temporada.

Para el lunes el termómetro marcará 37 grados centígrados como máximo y 21 como mínimo, mientras que el martes será el día más caliente, con 38°C y 22 grados, respectivamente con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

El miércoles la temperatura llegará a los 35 grados y descenderá a los 22°C, con velocidad en los vientos de 48 kilómetros por hora, que se presentarán durante la tarde.

A su vez para jueves y viernes las temperaturas máximas serán de 36 grados Celsius y las mínimas de 22°C, para ambos días, respectivamente, con vientos de entre 39 y 50 kilómetros por hora.

Joel Estrada Castillo, titular de la dependencia municipal, recomendó a los chihuahuenses continuar tomando las debidas precauciones para prevenir deshidrataciones y problemas de salud e instó a los ciudadanos a permanecer en casa en la medida de lo posible, pues a pesar de que la ciudad se encuentra en semáforo sanitario naranja por COVID-19, las medidas preventivas deberán continuar, guardando la sana distancia, utilizando cubre bocas y evitando aglomeraciones.

Sigue estas recomendaciones para evitar incidentes por calor:

Quédate en casa, no te expongas ni expongas a los tuyos

No te expongas a los rayos del sol por tiempos prolongados

Hidrátate; consume abundantes líquidos

Consume frutas y verduras frescas y desinfectadas

Si permaneces tiempo considerable bajo el sol, utiliza bloqueador solar y toma baños con agua tibia

Utiliza ropa ligera

Si es estrictamente necesario salir y no tienes auto, utiliza gorra, sombrero o sombrilla

Resguarda a niños, adultos mayores y mascotas dentro del hogar o lugares con sombra

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1

