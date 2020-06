Perdonan al “Chucky”… pero

Récord

El DT del Napoli afirmó que el mexicano no estaba entrenando con la mejor disposición por lo que tomó la decisión.

Una vez que la prensa italiana (‘Corriere dello Sport’) diera a conocer que el director técnico del Napoli, Gennaro Gattuso, corriera del entrenamiento de este lunes a Hirving Lozano, fue el mismo estratega quien reconoció que no sucedió ningún problema en particular con el atacante.

El entrenador italiano dio a conocer que sí pidió que el Chucky dejara la práctica, pues no estaba rindiendo de excelente forma ni dando el 100 por ciento, por lo que le pidió partiera al vestidor.

“No sucedió nada particular. A veces cuando un jugador no se entrena al 100 por ciento no es un problema si se queda en el vestuario o si va (al entrenamiento). No hay rencor y hoy es un nuevo día”, dijo Gattuso para la compañía de radiodifusión ‘RAI’.

Este martes el atacante mexicano entrenó con normalidad con el resto de sus compañeros, pues se medirán en la Final de la Coppa italiana a la Juventus este miércoles.

