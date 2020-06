Instalan Comisiones Unidas para el análisis de iniciativas en materia electoral

Este día fueron instalados los trabajos de las Comisiones Unidas Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, Segunda de Gobernación y Participación Ciudadana, asimismo, eligieron la conformación de la mesa directiva que encabezará los trabajos para el análisis de las iniciativas turnadas en materia electoral.

Con 7 votos a favor y 6 en contra, fue electo el diputado Omar Bazán Flores como presidente de dichas Comisiones y le acompañará en la secretaría el diputado Miguel La Torre Sáenz.

Dentro de esta Comisión serán analizados los siguientes asuntos:

Asunto 1929.- Iniciativa con carácter de decreto, que remitió el Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, a efecto de reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en materia de integración de los órganos electorales, así como en lo relativo a la igualdad y no discriminación, entre otros aspectos.

Alcance al Asunto 1929.- Documento que remitió el Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, en alcance al asunto No. 1929, en relación con la iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en materia de integración de los órganos electorales, así como en lo relativo a la igualdad y no discriminación, entre otros aspectos.

Asunto 1930.- Iniciativa con carácter de decreto, que remitió el Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, a fin de establecer un sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Asunto 1931.- Iniciativa con carácter de decreto, que remitió el Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, a efecto de reformar el artículo 17 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, a fin de disminuir el número de Regidurías en los Ayuntamientos del Estado.

Para finalizar, el Presidente de las Comisiones Unidas, solicitó a los integrantes de las mismas, estar atentos a los citatorios posteriores para el trámite correspondiente de los asuntos antes mencionados.

Comentarios