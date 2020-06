Manifiesto

Por: Francisco Flores Legarda

“Yo soy como soy, tú eres como eres…

construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo.”

Jodorowsky

Comparto este texto tomado del libro de Guillermo Arriaga, Salvar el Fuego. Premio ALFAGUARA de novela 2020. Habla por si solo, por si mismo. Espero lo disfruten como yo. Es duro, cala, invade la humanidad y respira esperanza.

Este país se divide en dos: en los que tienen miedo y en los que tienen rabia.

Ustedes, burgueses, son los que tienen miedo.

Miedo a perder sus joyas, sus relojes caros, sus celulares.

Miedo a que violen a sus hijas.

Miedo a que secuestren a sus hijos.

Miedo a que los maten.

Viven presos de su miedo.

Encerrados en sus autos blindados, sus restaurantes, sus antros, sus estúpidos centros comerciales.

Atrincherados.

Aterrados.

Nosotros vivimos la rabia.

Siempre con rabia.

Nada poseemos.

Nuestras hijas nacen violadas.

Nuestros hijos, secuestrados.

Nacemos sin vida, secuestrados.

Nacemos sin vida, sin futuro, sin nada.

Pero somos libres porque no tenemos miedo.

No nos importa crecer entre el fango y la mierda, ni que nos refundan en sus cárceles, ni terminar en sus morgues como cadáveres anónimos.

Somos libres.

Podemos alimentarnos de basura y respirar el aire pútrido de los años y beber orines y bucear en aguas negras y sífilis y dormir sobre heces y no bañarnos y apestar a sudor y a tierra y a muerto y a muerte, no importa, resistimos.

Ustedes con sus carnes flojas, sus cerebros blandos, no sobrevivirán ni un minuto fuera de su miedo.

Y por mas que sus policías y sus ejércitos nos masacren, persistimos. Somos imbatibles. Nos reproducimos como ratas. Si eliminan a uno de nosotros, surgimos otros miles. Sobrevivimos entre escombros. Huimos por escondrijos.

Ustedes se deshacen en dolor si pierden a uno de los suyos. Se cagan con solo escuchar la palabra muerte. Nosotros no. Somos libres. Sin miedo. Con rabia. Libres.

*José Cuauhtémoc Huiztlic

Reo 29846-8

Sentencia: cincuenta años por homicidio múltiple.

Salud y larga vida

@profesor_F

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH

@profesor_F

