Llama IMSS a personas de entre 18 y 65 años de edad a donar sangre

• Luis Raúl Gómez es donador desde hace 30 años

• En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el Instituto invita a la población a ser parte de un “gesto de amor”

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, a conmemorarse este 14 de junio, la Oficina de Representación Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invita a la población de entre 18 y 65 años a donar sangre de manera altruista para ayudar a salvar vidas.

Los interesados deben gozar de buena salud, no haber tenido hepatitis después de los 10 años de edad; tener un peso mínimo de 55 kilogramos, no practicar comportamientos de riesgo para enfermedades de transmisión sexual; no presentar infecciones o alergias agudas; no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 12 horas y no consumir drogas.

El IMSS cuenta en el estado con cuatro bancos de sangre, ubicados en el Hospital General Regional (HGR) No.1 “Morelos”, en la ciudad de Chihuahua; el HGR No. 66 y los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 6 y 35, éstos localizados en Ciudad Juárez.

Los interesados deben acudir con cuatro horas de ayuno y una identificación oficial al banco de sangre de su región, en un horario de 06:30 a 09:00 horas, de lunes a viernes.

Contar con sangre segura y suficiente garantiza el tratamiento oportuno de personas que sufren algún accidente grave, que padecen enfermedades crónicas como cáncer, leucemia, insuficiencia renal o anemia, además de quienes reciben un trasplante o mujeres embarazadas al momento del parto o cesárea.

Por ello, es necesario fomentar la donación altruista, a fin de proporcionar sangre o componentes sanguíneos para uso terapéutico de quien lo requiera, sin esperar retribución a cambio o la solicitud específica del personal de salud, familiares o amigos del paciente.

LUIS RAÚL, DONADOR DESDE HACE 30 AÑOS

Luis Raúl Gómez Ríos, de 48 años de edad, trabajador, padre de familia y miembro activo de la Asociación Scouts de México, es donador altruista desde hace 30 años, cuando a la edad de 19 años en la agrupación le pidieron donar sangre para unas personas accidentadas.

Desde los 10 años de edad forma parte de esa asociación, por lo que su sensibilidad y sentido del apoyo al prójimo es fundamental para la donación altruista.

Sin embargo, no se considera donador; afirma que simple y sencillamente ha tenido la fortuna de apoyar a los familiares, compañeros de trabajo y amigos, cuando se ha necesitado.

Para Luis Raúl la donación es algo normal, ya que lo hace en promedio una vez al año. A la fecha ha donado sangre y plaquetas tanto en el banco de sangre del IMSS, como en los de diversos hospitales públicos y privados de la ciudad de Chihuahua. El caso más reciente fue la donación de plaquetas en enero y marzo, para un jovencito con diagnóstico de leucemia.

“Para mí el donar sangre es tan sólo la oportunidad de poder apoyar a los demás cuando se necesita; es parte de la vocación de servir”, concluyó.

