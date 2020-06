‘Es Así y Punto’: Chelsea se equivoca si va por CR7

ESPN.COM.MX

Los rumores sobre los planes a futuro de los equipos de la Premier League de Inglaterra empiezan a circular con fuerza aunque todavía no se ha reiniciado la temporada actual. En tal sentido se escucha que el Chelsea estaría dispuesto a pagarle a la Juventus 120 millones de euros por el pase de Cristiano Ronaldo quien ya llegó a los 35 años de edad. Este tema fue analizado en la primera entrega de la semana del podcast ‘Es Así y Punto’ que conduce Hernán Pereyra.

“Sería más que nada una contratación mediática”, consideró el analista de ESPN, que de inmediato agregó que si ofrece pagar 120 millones de euros no solo es mucho dinero, sino que “sería una contratación fuera de lugar. Un verdadero disparate. El mundo del fútbol atraviesa una crisis económica y Chelsea piensa pagar semejante cantidad de dinero por un futbolista de 35 años”.

Otro aspecto que analizó Pereyra fue el hecho de que en las próximas dos o tres temporadas, el portugués podría bajar su ritmo de competencia y jugar menos partidos. ¿Quizás ello no suceda en la temporada actual ni en la próxima, pero sí más adelante”. Sin embargo, el analista de ESPN reconoció que “entiendo que el proyecto sea apostar a tener un equipo con figuras, pero… ¿cuánto le queda a Cristiano Ronaldo en el primer nivel del fútbol mundial cuando está en la recta final de su carrera?”, se preguntó.

Tras mencionar que no puede creer que el Chelsea esté dispuesto a pagar 120 millones de Euros, Pereyra considera que no va a ser fácil para los técnicos cuando le reduzcan sus minutos en cancha, o cuando tengan que decidir si es mejor que sea suplente o titular . No es fácil sacarlo de la cancha. Quien tome esa responsabilidad tendrá que convencerlo de que es la mejor manera de potenciarlo en la recta final de su carrera. Por eso pienso que es un disparate ofrecer 120 millones de euros por su pase”.

Comentarios