Tolerancia y respeto: Parte fundamental para el diálogo constructivo

Por: Mtro. Moisés Alvarez Palacio



Parte del agua de los Estados del norte de México proviene de los ríos Bravo y Colorado, dichos ríos son compartidos actualmente con Estados Unidos, de tal forma que para aprovechar el cauce natural ambos países firmaron en 1944 el tratado sobre la distribución de las aguas internacionales; es necesario mencionar que ciudad Juárez (la ciudad más poblada del Estado) recibe agua de los Estados Unidos, de tal manera que es fundamental que el gobierno federal derivado de ese tratado tenga que pagar el vital líquido. Es importante conocer que las presas pertenecen a la Federación y no a los Estados.

En días pasados la CONAGUA abrió las compuertas de la presa “El Granero” para pagar lo correspondiente del tratado de 1944 (Eso es lo que ellos argumentan, esperemos y no sean intereses de otra índole), lamentablemente previo a la extracción de agua no tuvieron la atención de informar, comentar y dialogar con los productores regionales, de haberlo hecho considero pudieron haber llegado acuerdos en donde prevaleciera el “ganar – ganar”, pero, como él hubiera no existe, lo único que ocasiono esa acción fue la de inconformidad por parte del agricultores ojinaguenses quienes decidieron “tomar” el puente internacional originando inconformidades por algunas personas que pretendían cruzar dicho puente, pero también surgieron muestras de apoyo por parte de un gran sector de la comunidad.

Para el día martes 9 de junio el ciudadano alcalde de este municipio el Ing. Martín Sánchez Valles gestionó una reunión con la finalidad de llevar a cabo un diálogo que permita dar solución a esta problemática con representantes del Gobierno Federal, Estatal, local, así como la representación de los productores.

La reunión inicio aproximadamente a las 10:00 am y, los medios de comunicación locales estuvieron video transmitiendo partes de la reunión y, casi siempre se apreció la agresividad, las palabras altisonantes y amenazantes por parte de los productores hacia las autoridades presentes, sobretodo específicamente al delegado Juan Carlos Loera de la Rosa quien, dio a conocer los programas sociales del gobierno federal a los manifestantes, lo que detono el enojo y molestia de quienes le reclamaron por la situación de la extracción del agua.

Al no haber acuerdos, la situación termino con la quemazón de tres vehículos del gobierno federal, dicha acción ha sido condenada por gran parte de la sociedad en general, sin embargo, en las medidas de las posibilidades se trata de comprender dichos actos vandálicos generados por la desesperación, impotencia, coraje, enojo y falta de credibilidad hacia las diversas esferas gubernamentales, entre otras situaciones que solo los agricultores saben.

Es importante mencionar que por parte del Gobierno del Estado el Secretario de Desarrollo Rural el Ingeniero Rene Almeida Grajeda les aseguro a los productores que el agua estaba garantizada por parte del Gobierno Estatal y por parte del Gobierno Federal el delegado Juan Carlos Loera de la Rosa les manifestó que el vital líquido está garantizado para que se cumpla con el ciclo agrícola, sin embargo, los manifestantes no creyeron en sus palabras.

El diálogo es y será siempre una de las mejores herramientas que tenemos los ciudadanos para expresarnos, manifestarnos, comunicarnos y poder negociar con las diferentes esferas del gobierno ante situaciones de inconformidad que no nos favorecen como sociedad, sin embargo, la mayoría de los ciudadanos, no confiamos en los políticos de todos los partidos, así como también en los funcionarios emanados de ellos quienes desde antaño han perdido toda credibilidad derivado de sus acciones frívolas, mitómanas, corruptas y otra serie de adjetivos que la sociedad ya designa a los burócratas, hay que precisar que existen los buenos funcionarios públicos, aunque son los menos.

Por ello la importancia de LEGISLAR para que los funcionarios públicos de nueva contratación sean personas con perfiles profesionales acordes a su función y, que cuenten con el soporte moral y ético. Lamentablemente en nuestro País esto es lo que menos prevalece y las tareas gubernamentales (la mayoría de ellas) son asignadas a personas allegadas a los partidos políticos y que ocupan esos espacios como “pago de facturas”.

Este tipo de manifestaciones como las presentadas en Ojinaga se presentan a lo largo y ancho del País como producto del hartazgo de las decisiones y acciones gubernamentales que no nos benefician como sociedad, aunque, sin duda alguna, también es primordial que los ciudadanos nos informemos, investiguemos y seamos participes de las decisiones gubernamentales, esto en la medida de nuestras posibilidades, ya que muchas veces nos mantenemos al margen de lo que sucede y cuando ya está la situación presente, parte de la sociedad se deja influenciar por información falsa que proporcionan personas o partidos políticos con la finalidad de sacar “raja política” en su beneficio, lo importante es que como sociedad seamos críticos constructivos e informados y tengamos la habilidad y capacidad del diálogo para generar resultados y decisiones que beneficien a nuestro País.

Comentarios