Se espera fin de semana caluroso con intervalos nubosos

Según datos proporcionados por la Coordinación Municipal de Protección Civil, y de acuerdo al pronóstico del clima del Sistema Meteorológico Nacional, en la capital habrá un fin de semana caluroso con máximas de 33 grados centígrados, una ligera disminución en comparación con días anteriores.

Gracias a este descenso en la temperatura se pronostica un fin de semana agradable, aunque es necesario continuar con las medidas preventivas para evitar problemas de salud derivados de la exposición prolongada al sol y, sobre todo, permanecer en casa; a fin de no propagar contagios por la pandemia COVID-19, en tanto las autoridades encargadas determinan lo contrario.

Para el viernes la temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 21, con nublados que ayudarán a mitigar los rayos directos del sol, en tanto para sábado y domingo el termómetro llegará a los 32 y 33 grados Celcius y la mínima descenderá hasta a los 19°C para ambos días.

Sigue estas recomendaciones para evitar incidentes por calor:

Quédate en casa, no te expongas ni expongas a los tuyos

No te expongas a los rayos del sol por tiempos prolongados

Hidrátate; consume abundantes líquidos

Consume frutas y verduras frescas y desinfectadas

Si permaneces tiempo considerable bajo el sol, utiliza bloqueador solar y toma baños con agua tibia

Utiliza ropa ligera

Si es estrictamente necesario salir y no tienes auto, utiliza gorra, sombrero o sombrilla

Resguarda a niños, adultos mayores y mascotas dentro del hogar o lugares con sombra

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1

