Vanessa Claudio confiesa que vivió una relación tóxica con Carlos Arenas

La conductora habló por primera vez sobre la pesadilla que vivió cuando sostuvo una relación sentimental con su colega.

El nombre de Vanessa Claudio se posicionó en tendencia en las redes sociales luego de que se publicará una entrevista en donde revela que vivió una pesadilla cuando fue novia del actor y conductor Carlos Arenas, a quien acusó de ser una persona muy celosa e insegura.

Durante la charla que sostuvieron, Vanessa Claudio decidió hablar por primera vez sobre el romance que protagonizó en el pasado junto a su colega Carlos Arena cuando ambos trabajaron el famoso programa de TV Azteca y del cual se rumoraba que las cosas entre ellos no iban nada bien.

Vanessa señaló que ella hizo todo lo posible por salvar su relación con el actor, la cual consideró que no era saludable, ya que él era una persona muy insegura que sentía celos por cualquier persona y por cualquier detalle, situación que poco a poco fue acabando con su noviazgo.

“Las cosas no terminaron bien. Yo intente de la manera posible salvar la relación la verdad, no era una relación saludable (…) Carlos es un chico muy inseguro y es muy celoso, era muy celoso de cualquier detalle y no es un mal chico, porque yo me enamoré de la persona, del amigo, pero se convirtió en un relación tóxica. Yo me convertí en una versión de Vanessa que no era yo”, puntualizó.

La conductora señaló que los celos enfermizos de Carlos llegaron al grado de afectar su desempeño dentro del programa Venga La Alegría y que sus propios compañeros tuvieron que hablar con ella para que se diera cuenta que su relación estaba acabando con la personalidad que la caracterizaba.

“Un día se me acerca Sergio (Sepúlveda) y me dice: Vanessa, yo no sé qué está pasando con tu relación pero esta Vanessa que se está presentando a trabajar últimamente no es la Vanessa que nosotros conocemos”, declaró la conductora, quien actualmente trabaja para el programa Suelta la Sopa de la cadena Telemundo.

