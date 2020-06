Se reúnen diputadas y diputados con el vocero de la reforma electoral Roberto Fuentes

En reunión vía control remoto y presencial de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de Chihuahua, se contó con la presencia del vocero de la reforma electoral, Roberto Fuentes Rascón, quien expuso respecto de la iniciativa con carácter de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado, para establecer un sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

Fue el Presidente de la Comisión Fernando Álvarez Monje, agradeció al funcionario su apertura para explicar y dar respuesta a dudas expuestas por las legisladoras y los legisladores, respecto de la petición que presentó Ejecutivo Estatal.

Dentro de esta reunión las y los legisladores presentaron una serie de argumentos y dudas al tema en materia, entre estos:

Lo relativo a la creación de las organizaciones políticas, su funcionamiento y estatutos; y se enfatizó que la calificación de los partidos no se establece en torno a lo que significan las siglas partidistas sino en la participación y actuación de sus miembros.

Por otra parte se argumentó que de acuerdo con la reforma publicada en febrero del 2014, se estipula que la elección de candidatos y precandidatos a diferentes puestos de elección por parte de los partidos políticos, es injerencia de los mismos y que se regula a nivel federal.

También se reconoció la propuesta para la reducción de regidurías en los Ayuntamientos y se cuestionó sobre los cambios que se plantean por el Ejecutivo Estatal para las candidaturas independientes; y se pidió revisar el tope de edad para el inicio de una vida electoral.

Se recordó que dentro de la Ley General de los Partidos Políticos a nivel federal, en su Artículo 226, se establece que cada uno de los partidos políticos tendrá facultades internas para elegir a sus candidatos y que al reformar este sentido a nivel local, se violentarían los derechos de los partidos políticos.

“Las elecciones primarias son un elemento muy bueno para elevar la participación ciudadana pero no podemos mezclar lo federal con lo estatal y con ello, violentar los derechos; la interpretación debe de ser a favor de los ciudadanos y no en contra, se debe de hacer valer la constitución y el principio de seguridad jurídica”, argumentó, el Dip. de la Rosa.

Ante el principal cuestionamiento sobre la introducción de las elecciones primarias en los partidos políticos, el vocero de la iniciativa refirió que con esto no se contraviene ni se violentan los derechos de los partidos políticos y que es una incorporación local de mecanismos para la transparencia y la participación ciudadana.

“Esto no transgreden los derechos de los militantes dado a que se hace una extensión a los ciudadanos que simpaticen con los ideales de los partidos políticos, es compartir la exclusividad de los derechos de los militantes, es darle cabida a la obligación del Estado de mantener los derechos humanos que se establecen en el Primero Constitucional y en el principio de progresividad. Quien deberá de decidir si esta propuesta es constitucional o inconstitucional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, acotó.

De la misma manera, se cuestionó respecto de la carga de recursos económicos que se emplearían para realizar las elecciones primarias en Chihuahua y se afirmó que una ley secundaria o legislación estatal, no puede reñir con una ley general y federal.

Ante esto, Fuentes comentó que en 2016, el costo de las elecciones para Chihuahua, fue de 600 millones de pesos y que no se contempla elevar los recursos destinados para realizar las elecciones primarias dado a que solamente se ampliaría el número de personas que podrán participar en la elección de pre candidatos y candidatos.

“Los partidos políticos no debemos, ni podemos mantenernos cerrados, debemos de evolucionar a lo que la ciudadanía necesita; el tema de las elecciones primarias sí requiere una inversión inicial pero es justificable para elevar la democracia en Chihuahua. No se afecta a los partidos políticos dado a que es una propuesta transversal y horizontal, por lo que no choca con los tiempos y al contrario, darían beneficios para la ciudadanía. Lo que está en discusión, es preservar la democracia en el Estado, elevar la participación ciudadana, maximizar el derecho de voto y en consecuencia, que el valor del voto sea más amplio”, pronunció.

Respecto de las alianzas electorales, dijo que se prevé que el establecimientos antes de los tiempos de elección de precandidaturas y que no se prohíben; en lo correspondiente a la disminución de regidurías, mencionó que se deberá de hacer una verificación en cada uno de los ayuntamientos y no se afectaría la reelección de los ya electos dado a que sólo se modificaría el esquema de elección de los mismos.

Para finalizar, se comentó que las finanzas estatales no son las adecuadas para incorporar el gasto de una elección primaria y dichos recursos deberían utilizarse para las familias chihuahuenses, para que hagan frente a la pandemia por el COVID-19, y se pidió la presencia del Gobernador del Estado, para que sea él quien brinde las explicaciones sobre las iniciativas recibidas por el Congreso local.

Por último, el diputado Fernando Álvarez, agradeció la participación de cada uno de los asistentes y pidió a las y los legisladores que le acompañan en la Comisión, estar atentos al próximo citatorio para continuar con el análisis de la iniciativa.

