Auditan gestión de Yeidckol; es cacería de brujas, revira

Indagan presuntas compras millonarias de inmuebles

Comisión de Honestidad y Justicia de Morena aún no recibe el expediente, asegura su titular; buscan afectar mi nombre: secretaria general; el CEN aprobó las compras, dice.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena autorizó iniciar una auditoría a la gestión de la exdirigente de ese partido, Yeidckol Polevnsky, pero aún no inicia dicha investigación, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), Héctor Díaz Polanco, ante lo cual, la secretaria general consideró que dicho acto se trata de una “cacería de brujas”.

“El CEN acaba de hacer una reunión mediante una comisión para auditar al interior del partido; ahí emitió un documento en el que, entre otras cosas, decide enviar una carpeta con documentación que ellos acopiaron para que se inicie una investigación, pero todavía no recibimos ese material ni tomamos ninguna decisión al respecto”, señaló Díaz Polanco en entrevista con La Razón.

La indagatoria tiene que ver con la adquisición de cinco inmuebles, entre ellos, uno ubicado en Chihuahua 216, en la colonia Roma, y otro en Hamburgo 64, en la Juárez, en particular, los términos exactos de los acuerdos, motivo por el cual el CEN solicitó que se le entregue “la documentación que sustenta tanto la firma de la compra como los pagos realizados”.

“Tiene que ver con una intención muy malsana para sacarme de la contienda, no saben si me interesa o no, pero han estado con un nivel de agresión desmedido”

Yeidckol Polevnsky, Secretaria general de Morena

Agregó que “también hay dudas sobre dos contratos de realización de obras y mantenimiento”, uno de los cuales fue firmado con la Inmobiliaria Moscati, con sede en Querétaro, por 312 millones de pesos, y el otro con la empresa Estrada Miranda Proyecto y Construcción por 82 millones de pesos.

Díaz Polanco aclaró que hasta el momento no hay indicios de delito o actos de corrupción, sino que “se trata de una indagatoria que busca hacer todas las aclaraciones por el tema de la auditoría”.

“TENGO LA CONCIENCIA TRANQUILA”. La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, calificó la investigación que solicitó el CEN en su contra como una “cacería de brujas”; no obstante, se dijo abierta al escrutinio pues “tengo la conciencia tranquila”.

“Están tratando de aclarar en qué términos exactos se hicieron los acuerdos. El CEN solicita la documentación que sustenta tanto la firma de la compra como los pagos”

Héctor Díaz Polanco, Presidente de la CNHJ de Morena

“Es un tema de cacería de brujas; es un tema que tiene que ver con el próximo proceso electoral interno, afectar mi nombre y afectar mi imagen. Puedo decir que tengo la conciencia tranquila, y recordar que el que acusa tiene la obligación de demostrar y de comprobar”, sostuvo en entrevista con La Razón.

Señaló que le parece “muy extraño”, que dicha indagatoria “salga después de que salió la nota en la que nos desmarcamos” de los posicionamientos en materia económica de Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino del partido, y aunque se trate de una auditoría interna al partido, lo consideró “de mala fe”, pues ella nunca fue informada de la misma.

“Yo ni siquiera tengo conocimiento de que se esté haciendo una auditoría, porque cuando yo pedí que se hiciera una no me hicieron caso. De cualquier manera yo no firmó la chequera de Morena y tengo ninguna facultad financiera. Cuando se hizo la compra de inmuebles lo presentamos al Comité Ejecutivo, y el Comité Ejecutivo lo aprobó. Lo único que pediría es que la investigación sea transparente y con apego a la ley”, puntualizó.

