La primera persona que visita el espacio y lo más profundo del océano

Solo ocho personas han llegado al Challenger Deep, el punto más profundo del océano. Más de 550 personas han visitado el espacio. Pero solo una persona ha hecho ambas cosas: Kathy Sullivan.

El domingo, la astronauta y oceanógrafa de la NASA visitó el Challenger Deep, que se encuentra a una profundidad de 10.928 metros en el océano Pacífico occidental, como parte de la Expedición del Anillo de Fuego organizada por la compañía de aventuras EYOS Expeditions y el especialista en tecnología submarina Caladan Oceánico.

Antes de la expedición, EYOS invitó a tres intrépidos exploradores, a los que llaman “Especialistas en misiones”, para aventurarse al fondo de la fosa de las Marianas, donde se encuentra el Challenger Deep.

Guam es la masa terrestre más cercana, queda a unos 321 kilómetros de la trinchera.

Sullivan es la primera de los tres exploradores en terminar la misión de aproximadamente 10 horas, con dos más esta semana.

“Conozco el Challenger Deep como una característica batimétrica en un gráfico, una característica tectónica y una característica sísmica… pero eso es todo un entendimiento basado en datos. Verlo en persona hace toda la diferencia en el mundo”, le dijo Sullivan a CNN Travel.

“¡Ningún biólogo marino que se respete podrá pasar por alto una invitación!”

Antes de las inmersiones, los tres exploradores se sometieron a informes completos sobre la misión, el calendario y las iniciativas de investigación.

Pero en términos de entrenamiento físico, Rob McCallum, cofundador de EYOS Expeditions y líder de la expedición del Anillo de Fuego, dice que no es como escalar el monte Everest o entrenar para un viaje espacial.

“Todas estas personas son aventureras, pero no tienes que ser un atleta para participar”, McCallum le dice a CNN Travel. “Esto es algo nuevo, pero no es algo que se deba temer”.

Una vida de exploración

Sullivan visitó el Challenger Deep con Victor Vescovo, fundador de Caladan Oceanic, y un explorador condecorado.

Desde que era niña, Sullivan se ha inspirado en los exploradores.

“Siempre estaba siguiendo a los primeros astronautas, Jacques Cousteau y los primeros acuanautas. Eran personas inquisitivas. Eran personas inteligentes que podían descubrir cómo hacer que las cosas sucedan”, recuerda.

“Esa curiosidad, esa sensación de aventura, de curiosidad que impulsa a los exploradores. Pude sentir eso resonando en mí mientras los observaba”.

Sullivan, capitana de la Marina de EE.UU., se enteró por primera vez sobre el Challenger Deep y la fosa de las Marianas durante sus estudios en la Universidad de California en Santa Cruz.

Aunque originalmente tenía la intención de estudiar ruso, tomó algunas clases de ciencias, “completamente en contra de mi voluntad”, que cambiaron para siempre su percepción del océano.

“De repente, había tanta historia, tantas historias de exploración, y además todo el conocimiento de cómo funciona el océano geológicamente, las corrientes y las criaturas. Todo me fascinó”.

Hipnotizada por el océano, Sullivan continuó sus estudios en la Universidad Dalhousie, donde obtuvo un doctorado en Geología, centrando su investigación en el Atlántico Norte.

“Mientras estudiaba, descubrí que me gustaba mucho la planificación, el diseño y la ejecución de las expediciones”, dice.

Entonces, cuando escuchó que la NASA estaba contratando, aprovechó la oportunidad para convertirse en una operadora de expedición.

Después de graduarse en 1978, se unió a la NASA, y finalmente se convirtió en la primera mujer estadounidense en caminar en el espacio durante una misión del transbordador espacial Challenger, en 1984.

Durante su carrera en la NASA, Sullivan también participó en otras dos misiones: el transbordador espacial Discovery, en 1990, y el transbordador espacial Atlantis, en 1992.

Más tarde, se desempeñó como administradora de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y escribió un libro, “Handprints on Hubble: An Astronaut’s Story of Invention”, entre otras contribuciones a la comunidad científica.

“Queríamos que la primera mujer en bucear en el Challenger Deep fuera alguien que realmente aprovechara la oportunidad para el beneficio del océano”, dice McCallum.

“Kathy tiene un historial impecable. Ella es solo el octavo ser humano en hacer esto, es una exploración genuina”.

En lo profundo

El domingo 7 de junio, Sullivan se preparó para su misión al Challenger Deep con su colega científico Victor Vescovo, quien es el fundador de Caladan Oceanic y un explorador condecorado.

Entre sus muchos logros, Vescovo fue la primera persona que visitó la cima de todos los continentes, ambos polos, y el punto más profundo del océano.

Antes de su partida, el equipo de EYOS envió varios “aterrizadores” científicos al fondo del océano para comprender las condiciones, como la temperatura del agua y la salinidad, y establecer referencias para ayudar a la navegación, ya que el vehículo debe viajar en la oscuridad.

Una vez que los aterrizadores están en su lugar, la tripulación ajusta la moldura y el lastre del sumergible para controlar la flotabilidad, luego se prepara para la “caída” cuando el sumergible comienza su descenso.

No es la primera vez que el Limiting Factor, como se conoce al vehículo de forma cuadrada, visita el Challenger Deep.

Diseñado por el productor de submarinos civiles Triton Submarines, el vehículo sumergible lleva su propio soporte vital y tiene una esfera de titanio de 90 milímetros de espesor, que protege a los exploradores de las 2.200 toneladas métricas de presión acumuladas en el fondo del océano.

Durante cada inmersión, los exploradores también recolectan muestras del fondo marino y ayudan en la investigación geográfica, ya que se sabe muy poco sobre el océano a esta profundidad.

“La exploración terrestre está muy avanzada, pero creo que el océano ofrece la oportunidad de explorar la última frontera. El océano está sin explotar”, dice McCallum.

“Sabemos tan poco acerca de la vida debajo de los 6.000 metros que apenas entendemos qué preguntas hacer, y mucho menos entendemos las respuestas. Casi cada inmersión que hacemos está dando algo nuevo a la ciencia, ya sea biológica, geográfica o geológica. Somos esencialmente pioneros en la última frontera de exploración en la Tierra”.

“Un viaje mágico en ascensor”

Mientras el sumergible se deslizaba más y más, Sullivan y Vescovo se sentaron uno al lado del otro en una cabina compacta pero cómoda, con suficiente espacio para estirar las piernas, ponerse un suéter o hacer algunos movimientos de yoga sentados.

“Es como un vuelo de larga distancia en [clase] Economy o Premium Economy”, dice Sullivan.

A las pocas horas del descenso de cuatro horas, Sullivan dice que se hizo mucho más frío en la cabina pero, por lo demás, no hubo otros cambios físicos notables.

“Dos cosas son realmente diferentes en la experiencia de salir al espacio o descender al océano. Una es la intensidad de la energía. Quiero decir, básicamente estás montando en una bomba cuando te atas a un cohete y te lanzas del planeta. Es enormemente enérgico, ruidoso, ruidoso, mucha aceleración”.

Pero dirigirse a las profundidades del mar, dice, es como “un viaje mágico en ascensor”.

“Es muy, muy sereno”, dice ella “No estás en un traje espacial torpe; básicamente puedes estar en ropa de calle si quisieras. Y es este descenso lento, suave y constante”.

Mientras bajaban, los dos vieron cómo se disipaba la luz mientras comían sándwiches de ensalada de atún, una bolsa de papas fritas y el strudel de manzana característico del chef del barco.

“Almuerzo a unos 10.000 metros bajo el nivel del mar. ¿No todos hacen eso?”, bromea.

Al igual que su comida durante el vuelo, la vista desde la cabina también fue memorable.

“El océano está infinitamente vivo. Incluso cuando desciendes a través de las columnas de agua, las formas de vida se escabullen. La inmensa variedad de vida en el océano realmente me fascina. Y luego, por supuesto, en el fondo del mar, allí realmente están las características geológicas fascinantes”.

Después de aproximadamente cuatro horas, finalmente llegaron al fondo de la zanja y tuvieron unos 15 minutos para hablar con la nave de superficie, orientarse, verificar sus sistemas de soporte… y luego disfrutar el momento.

“Compartimos una pequeña risita, una sonrisa, un apretón de manos y un momento de hurra”, recuerda.

“Sentí que estaba volando sobre un paisaje lunar mientras avanzábamos por el fondo. Creo que probablemente estaba viendo en mi mente o recordando algunas de las imágenes del Apollo de esas misiones, volando sobre este austero paisaje. Pero este increíble paisaje lunar está en el fondo de nuestro océano en nuestro planeta”.

Otra imagen espacial atravesó su mente, cuando el vehículo comenzó a explorar la trinchera.

“Cuando finalmente vimos el primero de nuestros aterrizadores científicos, fue como si fuera un astronauta en Marte y descubriera una sonda del espacio profundo que había llegado allí antes que yo. Simplemente salió de la oscuridad. Fue muy de otro mundo”, dice ella.

La nueva era de la exploración

Después de aproximadamente 1,5 horas en el fondo marino, Sullivan y Vescovo comenzaron su ascenso.

Como cualquier viajero experimentado en largas distancias, Vescovo preparó una película en su teléfono y la pareja vio una cinta de aventuras adecuada, “El hombre que sería rey”, de 1957, en su camino de regreso a la superficie.

“Es un ascenso lento, muy pacífico. Y no es sino hasta los últimos cien metros que comienzas a ver que el negro oscuro que ha estado fuera de tu punto de vista durante horas se convierte en un azul intenso y luego un tono más claro”, dice ella.

“En los últimos 10 metros más o menos, es ese hermoso azul del Pacífico tropical y luego te balanceas en la superficie con tu punto de vista aún principalmente bajo el agua, lo que te hace sentir como si estuvieras medio adentro, mitad afuera”.

De vuelta a bordo de la nave nodriza, la Pressure Drop DSSV, en medio del océano Pacífico, Sullivan hizo una llamada sorprendente.

Coordinada con la ayuda de un compañero astronauta, arregló para hablar con los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, que despegaron del Centro Espacial Kennedy, el 30 de mayo, a bordo de la nave espacial SpaceX Crew Dragon.

Mientras los astronautas orbitaban la Tierra en la Estación Espacial Internacional, a unos 408 kilómetros sobre la Tierra, los exploradores intercambiaron notas sobre sus misiones.

Las dos expediciones, financiadas por compañías privadas, han contribuido a los avances científicos y de ingeniería.

“Teníamos una serie de puntos en común. Quiero decir, Bob Behnken y Doug Hurley volaron a la Estación Espacial en una nueva cápsula espacial reutilizable”, explica Sullivan.

“Eso requirió muchas innovaciones, ingenio y talentos del sector privado para lograrlo. Y acabábamos de regresar del punto más profundo del océano en el mundo en el único sumergible reutilizable del mundo [el Limiting Factor].

“Don Walsh y Jacques Piccard exploraron por primera vez el Challenger Deep, en 1960. Nos tomó 52 años que alguien regresara allí. Y aquí estamos. Ahora vamos tres veces en 10 días. Es un cambio radical”.

Al igual que el espacio exterior y las galaxias distantes, el océano aún es relativamente desconocido para los humanos, como la última frontera.

“Es importante creer y celebrar el instinto exploratorio en los seres humanos. Explorar no se trata solo de aventureros que quieren escalar montañas o hacer cosas exóticas”, dice Sullivan.

“Explorar es investigar cosas que aún no conocemos o entendemos, y llegar a una percepción más profunda, mejor, más sabia y valiosa sobre quiénes somos, dónde estamos y cómo vivir, prosperar y sobrevivir”.

