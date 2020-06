El Oporto, más líder gracias a Corona y al empate del Benfica

Un gol de Corona da la victoria al Oporto ante Marítimo. El conjunto de Conceicao acabó pidiendo la hora por la expulsión de Telles en el 86′.

A pesar de la inesperada derrota del Oporto en la jornada anterior ante el Famalicao, los dragones están más cerca de llevarse el título de la Liga NOS que antes del parón, cuando la diferencia que le separaba del Benfica era de un punto. Este miércoles, el Benfica no pudo pasar del empate ante el Portimonense (2-2) y dejó al conjunto de Conceiçao una oportunidad única para tomar la delantera en el campeonato si vencían a Marítimo en Do Dragao. El Oporto no falló y se coloca con dos puntos de ventaja sobre los lisboetas, a los que además superan en el goal average particular.

Y es que tras el empate del Benfica, el Oporto salió muy motivado y apenas tardó seis minutos en marcar. Tecatito Corona, que está siendo el mejor jugador de su equipo en este regreso a la competición, se inventó una volea con la derecha en el área en una jugada que parecía destinada al fracaso: Manafa sacó de banda con fuerza y colgó el balón en el área, donde el balón botó dos veces tras rebotar en la espalda y la coronilla de dos jugadores y el mexicano no dudó en pegarle de primeras a la pelota, que hizo una folha seca hacia el palo largo de la portería. Golazo. No necesito más el equipo de Conceiçao para llevarse la victoria, aunque acabó pidiendo la hora tras la expulsión de Telles en el 86’.

Dos horas antes del encuentro del Oporto, parecía que que la visita del Benfica a Portimao no tendría mucha historia cuando terminó la primera parte. Por ese lado llegaron los dos goles del conjunto lisboeta que parecían dejar el choque visto para sentencia. Primero, Pizzi aprovechó una buena pared con Rafa Silva para fusilar desde dentro del área con la derecha a Gonda cuando había transcurrido poco más de cuarto de hora. Diez minutos más tarde fue Almeida, el lateral diestro del Benfica, quien recibió del ex del Atlético un pase en profundidad y, tras un grave error de Willyan, que pudo interceptar el balón y le dio al aire, batió al portero del Portimonense.

El Benfica tenía bastante controlado el partido cuando a 25 minutos para el final Diener remató de cabeza a gol una falta lateral botada por Tabata. El conjunto de Portimao se vino arriba y empezó a creer que el empate era posible. Fue en otra jugada a balón parado, esta vez en el rechace de un córner, cuando Tavares se sacó de la bota un misil directo a la escuadra de la portería defendida por Vlachodimos. Al Portimonense el empate le supo a gloria. Está a cinco puntos de la salvación, que precisamente marca el Marítimo, rival del Oporto, y rascar un empate ante el Benfica seguro que no entraba en sus cálculos para mantenerse en Primeira. Por contra, para las águilas, este resultado es inesperado: no se pueden permitir tantos pinchazos seguidos ante rivales tan inferiores si quiere mantenerle el pulso al Oporto.

as

Comentarios