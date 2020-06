Tras nuevo plan de MLB: ¿Estamos más cerca de una temporada 2020?

Major League Baseball hizo una propuesta actualizada para la temporada de MLB 2020 a su sindicato de jugadores el lunes, que pasa por una temporada de 76 juegos con los jugadores obteniendo el 75% de sus salarios prorrateados que incluye eliminar la compensación con una selección de draft por agentes libres durante un año, más una suma de $200 millones de ingresos potenciales de playoffs para los jugadores y una postemporada que finalice a más tardar el 31 de octubre.

¿Cuán probable es que el plan establezca que habrá un acuerdo para jugar béisbol este verano? ¿Es mejor una temporada de 50 juegos que una campaña de 76 juegos? ¿Cuáles son los principales puntos conflictivos de esta última propuesta? Les pedimos a los reporteros de ESPN: Jesse Rogers, Bradford Doolittle y David Schoenfield que desglosen todo.

¿Qué posibilidades hay de que los jugadores acepten la propuesta de 76 juegos con un salario prorrateado?

Rogers: No es probable, especialmente con la advertencia de playoff que reduciría la cantidad si no se juega la postemporada. La compensación sin selección de draft es una buena zanahoria, pero eso es todo. En pocas palabras: los jugadores no están ganando mucho más que con la posibilidad de 50 juegos que ya existe.

Schoenfield: Esto realmente no une a los lados. Aquí, Jeff Passan lo explica:

Dado que esta oferta tiene menos dinero garantizado, parece poco probable que apacigüe a los jugadores, pero se está acercando el momento crucial y un potencial de $1.43 mil millones en salario sigue siendo $ 1.43 mil millones.

Doolittle: No lo aceptarán de esta forma, pero deben ser honestos (dentro del sindicato, no con nosotros) sobre por qué no lo aceptarán. Esto me parece un paso muy pequeño hacia los jugadores, por lo que espero que sea visto como una propuesta más, una que merece una respuesta, y no otro punto de conversación para vacías declaraciones de los medios y charlas en las redes sociales.

En pocas palabras, ¿cuán probable es que la propuesta del lunes conduzca a una temporada de MLB en 2020?

Doolittle: No me gustaría ponerle un número, pero en general, al menos es una señal de que los propietarios aún están negociando en lugar de atrincherarse en la idea de implementar una mini temporada. Pero el aspecto corrosivo de las conversaciones podría hacer que este pequeño brote de una rama de olivo carezca de sentido.

Schoenfield: Creo que Brad tiene un buen punto. Y especialmente a medida que comenzamos a obtener más detalles sobre las temporadas de la NBA y la NHL que retoman la competencia y los torneos de golf, etc., eso ejerce más presión sobre los propietarios y el sindicato para que se den la mano sobre algo. El béisbol no quiere ser el único deporte en el que se está discutiendo por dinero en lugar de reanudar la competencia. Todavía hay una posibilidad de tener béisbol en julio, y eso sería una gran ventaja para el deporte.

Rogers: Por un lado, la advertencia de playoff que dice que los jugadores solo obtendrían el 50% de su salario prorrateado si se cancela la postemporada. Será bastante difícil convencerlos de que tomen el 75% si se juega la postemporada. Desde el principio, los jugadores no han dudado de la idea que creen que aceptaron un pago completo prorrateado por juego de su salario 2020.

Doolittle: Sí, estoy de acuerdo con Jesse, la caída proporcional del 75% al 50% es severa, incluso si compras en el panorama de ingresos que la noción pinta, que es que gran parte del potencial de ingresos restante de la temporada depende al comenzar una postemporada. Si se garantizara el 75%, mi garabateo rápido sugiere que los jugadores obtendrían aproximadamente el 35% de sus salarios originales por un programa de 76 juegos. La propuesta de 50 juegos a prorrata completa habría sido de alrededor del 31%.

Esto está claro: si los playoffs fueran cancelados y la distribución proporcional se redujo al 50%, entonces el pago a los jugadores termina en más o menos lo que la propuesta de 50 juegos habría pagado. Entonces, ¿por qué los jugadores estarían de acuerdo con el riesgo de jugar los 26 juegos adicionales?

Según esta propuesta, ¿cuánto de su salario total ganaría un jugador esta temporada?

Doolittle: Basado en una tasa del 75% de prorrateo completo en 76 juegos, tengo jugadores que ganan el 35.2% de su contrato original. La oferta de 50 juegos de los jugadores, a prorrata completa, habría sido de aproximadamente el 30.9%. Mientras estamos en eso: una temporada de 114 juegos a prorrata completa habría sido del 70.4%. No soy un experto en negociación, pero en esta etapa, no parece que el rango de desacuerdo deba ser tan grande.

Rogers: Básicamente, si se completan los playoffs, ganarían el 35% de su salario original.

¿Cuándo tendría que comenzar una temporada de 76 juegos para terminar a fines de septiembre?

Rogers: La primera semana de julio. A más tardar el 10. Hay cierta flexibilidad, ya que los entrenamientos de primavera pueden acortarse si es necesario. Cuanto más cortos sean los entrenamientos de primavera, más grandes serán los rosters para comenzar la temporada.

Schoenfield: Veamos, contando el cronograma actual de la temporada regular, que termina el 27 de septiembre, un equipo juega alrededor de 75 juegos en julio, agosto y septiembre. Entonces, sí, la primera semana de julio, a menos que vuelvan a retrasar el calendario hasta la primera semana de octubre o juegue algunos dobles juegos en el camino. (Los dobles juegos de siete entradas eran una posibilidad en algunas de las primeras ideas). Mediados de julio a más tardar, a menos que quieras jugar una Serie Mundial en diciembre en sitios neutrales de clima cálido.

Doolittle: Si vas a mediados de julio, estás bien si agregas algunos dobles juegos, y podrías retrasarlo incluso un poco más si quieres reducir la mayoría de los días libres. Pero Dave y Jesse tienen razón: quieres ir antes del 7 y 10 de julio para evitar que la pizarra se vuelva demasiado densa.

¿Está siendo la posibilidad de una temporada más corta de 48 o 50 juegos el resultado final aún en juego?

Rogers: Por supuesto. Dado que es probable que la MLBPA diga no a esta última propuesta de los propietarios, todavía estamos marchando en esa dirección.

Doolittle: En este momento, siento que este es el resultado más probable. Y no estoy contento con eso.

Schoenfield: Cincuenta juegos es mejor que cero, pero 76 es … bueno, 52% mejor que 50, así que estaría un 52% más feliz con 76 juegos.

¿Se consideraría diferente al campeón de una temporada acortada? ¿Y 50 juegos contra 76 marcarían la diferencia?

Rogers: Por supuesto. Es probable que las lesiones sean una gran historia, en cualquier caso, pero especialmente si solo juegan 50 partidos. Un problema del muslo o dolor en el hombro podrían apagar efectivamente a un jugador. Recuerde, todavía se les paga su salario incluso si están en la lista de lesionados durante toda la temporada acortada. Al menos 76 juegos darían algún incentivo para regresar. Los jugadores ya han dicho que no se enfrentarán a nadie que sienta que está arriesgando demasiado por una temporada corta.

Schoenfield: Claro, 76 juegos son un poco más legítimos que 50. Pero todo depende de la estructura de los playoffs. Si solo vas a poner 22 o 24 equipos o lo que sea en los playoffs, realmente no importa mucho si 50 juegos o 76 deciden los equipos de playoffs. Si te quedas con el formato actual de playoffs de 10 equipos, definitivamente quieres jugar tantos partidos de temporada regular como sea posible. ¿Se consideraría diferente al campeón de una temporada corta? Hmm, supongo que es una pregunta para los fanáticos de los Mariners o los fanáticos de los Indians o los fanáticos de los Padres. No creo que les importe.

Doolittle: Cada juego adicional importa. Pero el punto de Dave es convincente. Si explota el bracket de los playoffs en una forma grotesca, entonces no estamos hablando del béisbol de grandes ligas. Pueden hacerlo de esa manera y probablemente miraríamos. Pero no llames a la última ronda la Serie Mundial.

ESPN

Comentarios