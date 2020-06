Se esperan lluvias y fuertes vientos para esta semana

– La temperatura máxima oscilará arriba de los 30 grados centígrados

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, para los días miércoles y jueves se esperan lluvias y ráfagas de viento en la capital, en tanto la temperatura máxima se mantendrá arriba de los 30 grados centígrados, por ello la Coordinación Municipal de Protección Civil pide a la ciudadanía acatar las recomendaciones para evitar problemas relacionados con las altas temperaturas.

Para el lunes la temperatura máxima llegará a los 37 grados y la mínima será de 20°C, con ráfagas de viento de hasta 46 kilómetros por hora durante la noche; mientras que para el martes no subirá de los 32 grados ni bajará de los 20°C, respectivamente, con ráfagas cercanas a los 45 kilómetros durante la tarde.

El miércoles el termómetro subirá a los 35 grados y con mínima de 18, con una probabilidad del 30 por ciento de lluvias durante la noche y ventarrones que superarán los 55 kilómetros por hora; en tanto el jueves la probabilidad de tormentas es del 80 por ciento para la tarde y noche, con vientos de 51 kilómetros por hora y temperatura máxima de 33°C.

Finalmente, el viernes se esperan intervalos nubosos, con una marcación máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 19, sin ráfagas de viento considerables.

Sigue estas recomendaciones para evitar incidentes por calor:

Quédate en casa, no te expongas ni expongas a los tuyos

No permanezcas bajo los rayos del sol por tiempos prolongados

Hidrátate; consume abundantes líquidos

Consume frutas y verduras frescas y desinfectadas

Si permaneces tiempo considerable bajo el sol, utiliza bloqueador solar y toma baños con agua tibia

Utiliza ropa ligera

Si es estrictamente necesario salir y no tienes auto, utiliza gorra, sombrero o sombrilla

Resguarda a niños, adultos mayores y mascotas dentro del hogar o lugares con sombra

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1

