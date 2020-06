Exhibe gobierno presunto plan opositor para desplazar a AMLO

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio a conocer un documento que contiene presuntamente la estrategia denominada Rescatemos a México, auspiciada por un Bloque Opositor Amplio, cuyo objetivo sería alcanzar la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, reducir la presencia de Morena, ganar la mayor parte de las gubernaturas y pugnar por el desplazamiento de López Obrador en 2022 mediante la revocación del mandato.

“Ahí queda eso”, dijo López Obrador después de que el coordinador Nacional de Comunicación Social diera lectura al documento que fue exhibido en la pantalla detallando la estrategia que involucraría a todos los partidos de oposición, las cámaras empresariales e implicaría el respaldo de medios de comunicación, articulistas, especialistas e incluso, según este documento, una estrategia en la que participarían los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y que a nivel internacional que contemplaría a la prensa internacional y cabildeos en Estados Unidos para difundir que el gobierno actual pone en riesgo las inversiones estadonidenses.

-¿Quién es el responsable?

-No sé, me llegó, me llegaron dos documentos aquí a Palacio, seguramente un simpaizante, respondió el Presidente

-¿Es un complot?

-No, es que ahora las cosas se saben antes de que sucedan.

Conforme al escrito que fue presentado, se busca “promover el desplazamiento de Morena”, revocar el mandato presidencial pues aunque se reconoce que en la actualidad el presidente mantiene niveles de aceptación arriba del 50 por ciento y Morena ha declinado su presencia, se proyecta todavía como primera fuerza rumbo a la elección de 2021 y lleva la mayoría en 10 de las 15 gubernaturas en juego en esa elección.

Se indica que si bien el gobierno ha mitigado los efectos económicos de la epidemia de Covid-19 con los programas sociales se tienen que “potenciar las debilidades” de las malas administraciones de Morena en las entidades y las ciudades en las que gobierna. Para ello se debe impulsar un Bloque Opositor Amplio que incluya al PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, México Libre postulando candidatos comunes mediante la identificación de candidatos con mayor fuerza, identificados con valores dierentes a Morena.

De acuerdo con el documento presentado, se encargaría a las cámaras empresariales -entre las que se menciona al Consejo Coordinador Empresarial, Grupo Monterrey, Femsa, a los que se les pediría “apadrinar” a candidatos con buena fama pública. Se pretendería centrar el discurso en cuestionar los niveles de desempleo y el incremento de la violencia en el país, “responsabilizando a López Obrador del ahondamiento” de los problemas en el país.

Asimismo se involucraría a instituciones de educación superior privada como el ITAM, el Tecnológico de Monterrey o la Universidad Iberoamericana, además de consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Se pretendería impulsar una narrativa para responsabilizar al gobierno de la profundizaciónnde los problemas sociales y cabildear en Estados Unidos, para posicionar que las políticas del gobierno van a alentar una mayor migración de mexicanos ante el desempleo. El documento menciona periodistas y analistas que coadyuvarían en esta estrategia para impulsar la descalificacion de Morena y su incapacidad de gobernar en los estados que “hasta López Obrador se ha distanciado de su propia criatura”.

La Jornada

