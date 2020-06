Advierte Estado que clausurará negocios no autorizados para reabrir

– Pedimos a los comerciantes, a los empresarios que aún no deban abrir sus puertas, que aguanten un poco más porque lo que está en juego es la salud y la vida de las personas: Secretario General de Gobierno

– El estado de Chihuahua está en color rojo en el sistema de semaforización debido en alerta máxima por el riesgo de contagios por COVID-19 y una medida abrupta, desmedida, nos pondría en una situación complicada: Subsecretaria de Salud

Ante el anuncio de la apertura de diversos comercios en Chihuahua y Ciudad Juárez a partir del lunes 8, el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, advirtió que se aplicarán las sanciones que permite la ley a quienes no acaten la indicación de permanecer cerrados.

A la vez, la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Mirna Beltrán Arzaga, indicó que no es el momento de regresar a la movilidad ni de relajar las medidas, porque estamos en alerta máxima en el índice de contagios y una desorganización nos puede llevar al caos y poner en riesgo la vida de muchas personas.

En conferencia de prensa virtual esta tarde, ambos funcionarios hicieron un llamado a los comerciantes y empresarios que han manifestado su desesperación, a respetar y esperar un poco más, el tiempo que marque la semaforización, porque “lo que está en juego es la salud y la vida de las personas”.

Luis Fernando Mesta reiteró que mantienen la comunicación constante con los comerciantes y los empresarios y se les ha pedido que continúen como hasta ahora, respetuosos del mandato de tener cerrados los negocios, sin embargo, el Estado está listo para vigilar que se cumplan las disposiciones, aunque lo que menos se pretende es llegar a eso.

“No queremos, el Estado no pretende llevar a cabo medidas de ese tipo, pero repito, se cerrarán negocios, se clausurarán, haremos lo que tengamos que hacer en las facultades que nos permite la ley, aunque no queremos llegar a hacerlo”, reiteró.

Tanto Mesta Soulé como la subsecretaria de Prevención de la Secretaría de Salud, recordaron que el estado de Chihuahua como el resto del país, se encuentra en la fase roja del semáforo de la reactivación, y será hasta ver el comportamiento de la pandemia, de los contagios, de la curva ascendente, cuando se determine la apertura de más actividades.

Reiteraron que de lo que se trata, de lo que se está hablando, es de cuidar la salud de todas y todos los chihuahuenses.

“Lo hemos estado haciendo a través del diálogo, les hemos dicho a los comerciantes que entendemos la desesperación, las ansias, las necesidades que tienen. Como Estado no quisiéramos estar en esta etapa, pero ahorita depende más de la ciudadanía el control de la enfermedad”, indicó Mesta Soulé.

Señalaron también que el Gobierno del Estado está haciendo la parte que le toca en materia de salud, de atención a los enfermos y cuidando de la economía a través del Plan Emergente, por lo que no se debe permitir que una situación abrupta e indebida, lleve a una situación que rebase las capacidades.

“Les pedimos a los comerciantes que acepten y acaten las medidas, hacer lo que les toca y no hacer lo que no les toca. Esto nos llevará un poco más de tiempo, pero no hacerlo, nos hará que esto sea más prolongado y más perjudicial para todos”, enfatizó el secretario general de Gobierno.

Ambos, Mirna Beltrán y Fernando Mesta, dijeron a los medios de comunicación que la situación es una es una corresponsabilidad de cuidarnos entre todos, entender que es la salud la que está en riesgo, que no es un solo resfrío, sino algo que es un riesgo para todos.

