Matías Britos rechazó a América y Cruz Azul

El delantero uruguayo de Peñarol, Matías Britos, tuvo grandes momentos en la Liga MX con el Club León y los Pumas de la UNAM, algo que lo llevó a estar dentro de la órbita de otros equipos importantes como en la escuadra de las Águilas del América y la Máquina de Cruz Azul, que se dio el lujo de rechazar.

“Se dijeron muchas cosas (ríe). Te puedo decir que, en algún momento, técnicos, tuve llamados, no conversaciones, porque uno se conoce y se cruza: en el vestidor, en la cancha, en un hotel, te cruzas con técnicos y jugadores de equipos diferentes; por suerte tuve contactos y gente que me dijo que quería llevarme. Sí me hablaron alguna vez que podía existir la posibilidad de los equipos que tú nombras (América y Cruz Azul)”, dijo en entrevista para la cadena TUDN.

De igual forma recordó que el estratega, Ricardo Tuca Ferretti lo quiso llevar a los Tigres UANL, ya que este interés se lo hizo saber ne persona.

“El Tuca una vez, cuando yo viví un momento difícil para mí que fue la operación cervical, un día me lo crucé en el hotel, me saludó y me dijo: ‘siempre te tuve contemplado, me encanta tu forma de juego’. Son cosas muy lindas que le pasan a uno como jugador, ver que un técnico como Tuca te diga: ‘Me gusta, échale ganas, termina de recuperarte bien, siempre te tuve contemplado como buen jugador’. Te lo cuento porque eso me ayudó en el momento difícil para que me recuperara”, estableció.

También tuvo los deseos de una vuelta a la escuadra Esmeralda cuando estaba a cargo del club Gustavo Díaz para el Apertura 2017 pero Matías ya había fichado con Al Hilal de Arabia Saudita.

“Cuando estuvo en León, que ya lo había tenido en Defensor de Uruguay, el ‘Chavo’ Díaz, también tuve contacto, a quien le agradezco siempre que tuvimos la suerte de salir campeones en Uruguay. Quiso que yo volviera a León y se lo agradezco”.

