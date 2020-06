Peggy Pope fallece a los 91 años

La actriz estadounidense Peggy Pope falleció el pasado 27 de mayo a los 91 años en Fort Collin, aunque no se dieron a conocer las causas de su muerte.

Pope fue reconocida por su carrera en Broadway, que comenzó a finales de la década de los 50. En 1968 ganó un Obie Award como mejor actriz por Muzeeka. Después hizo su aparición en algunas series como Hart to Hart, Eight Is Enough, Soap, The Golden Girls, Law & Order y ER.

Quizá uno de sus papeles más reconocidos fue su papel en la comedia 9 to 5, de 1980, en donde interpreta a “Margaret Foster”, una secretaria con gusto por el alcohol. En la cinta, dirigida por Colin Higgins, comparte créditos con Jane Fonda, Lily Tomlin, Dolly Parton y Dabney Coleman.

Además, sus referencias en el cine también incluyen The Last Starfighter, All Night Long y Once Bitten

