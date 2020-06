Paga Estado puntualmente bono a más de 3 mil trabajadoras y trabajadores de la Salud

– La retribución del 30% de sueldo base a quienes están al frente del combate al COVID-19 se les ha entregado ya en 2 ocasiones, el segundo fue este viernes 29 de mayo, señala el Gobernador Javier Corral

“Nosotros atendemos todas y cada una de las demandas, puedo asegurar que les hemos hecho los pagos debidamente, como lo ofrecimos al personal que está al frente de la contingencia (de COVID-19); ya llevamos dos pagos realizados a más de 3 mil personas del Sector Salud”, declaró el gobernador Javier Corral.

En rueda de prensa virtual, el mandatario preciso que fue el viernes 29 de mayo cuando se realizó el segundo pago del citado incentivo a médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, choferes, personal de intendencia, cocina, intensivistas, urgenciólogos, así como a todo el personal que está en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

Indicó que se les paga una gratificación adicional del 30 por ciento a su sueldo base, tal y como se ofreció semanas atrás.

“Si alguna persona que está en área COVID-19 dentro de las unidades que hemos reconvertido para la atención de la pandemia no ha recibido esta gratificación, personalmente me pongo a su disposición y le pido que a nuestra Secretaría Particular, nos haga llegar la información y yo le doy personalmente seguimiento”, afirmó.

El titular del Ejecutivo manifestó que él quisiera dar la gratificación a todo el personal de salud, pero no es posible.

Referente al equipo de protección para quienes enfrentan la pandemia, compartió que se entregó el mejor equipo a todas las unidades médicas y en bodega se tienen mascarillas, caretas, goggles, cubrebocas, batas, cubrebotas, guantes, entre otros.

Expuso que sanitizaron las áreas y se tiene especial cuidado de dotar al personal de salud del equipo necesario.

“Estoy dedicado desde muy temprana hora de la mañana a revisar el inventario de todo, no solamente tengo que estar viendo diariamente el parte policiaco y todo lo que se está moviendo en el tema de seguridad, reviso personalmente el inventario de Salud, que si nos falta tal medicamento, que si tenemos tal material de protección, cómo vamos en las camas de los hospitales, en fin, todo”, asentó.

Reiteró el compromiso de dar seguimiento a cada caso de las personas que no haya recibido los pagos como corresponden.

