El 77% de lo reportado en la mañanera sobre seguridad “no tiene sustento”

Causa en Común realizó 648 solicitudes de acceso a la información a más de 20 instituciones para verificar si las declaraciones vertidas en la conferencia mañanera tienen un sustento oficial.

El 77% de las declaraciones sobre seguridad que se han realizado en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador no tienen respaldo documental o las dependencias están “ocultando datos”, plantea el estudio “Información oficial sobre seguridad: no hay, no quieren, o no entienden”, realizado por la organización Causa en Común.

Raúl Rosales, investigador de la organización, presentó este miércoles los resultados de este reporte con el que se buscaba cotejar las declaraciones sobre seguridad del presidente López Obrador y de su gabinete de seguridad con la información oficial existente.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, afirmó que a pesar de que el presidente o funcionarios hayan realizado declaraciones en las conferencias matutinas, cuando la información se solicita vía transparencia, las instituciones o no la tienen o la esconden.

Para el análisis se revisaron 252 conferencias matutinas, en las que se identificó que en 177 se abordaron temas de seguridad pública. El equipo de Causa en Común realizó 648 solicitudes de acceso a la información a más de 20 instituciones para verificar si las declaraciones vertidas tienen un sustento oficial.

El 77% de las respuestas obtenidas vía transparencia no dieron sustento a las declaraciones en materia de seguridad realizadas por el presidente de la República o por algún otro funcionario público; solo el 23% concuerda totalmente con la información presentada en la conferencia matutina.

De ese universo sin sustento, el 51% de las respuestas a esas solicitudes de información tuvieron como respuesta “incompetencia” o “inexistencia”, de las cuales el 90% no están motivadas como estipula la Ley de Transparencia.

“Mientras el presidente declara cifras y datos, su gabinete tiene otros datos. Con este estudio se concluye que las instituciones federales de seguridad suelen negar la información que está directamente vinculada a sus responsabilidades según lo que establece la ley… Cuando se pide a través de transparencia a todas las dependencias información que tiene que ver con estas declaraciones, éstas nos dicen que no cuentan con información o que no es conveniente difundirla o sea o la esconden o no la tienen”, consideró.

Por su parte, el ministro en retiro y miembro de El Colegio Nacional, José Ramón Cossío, destacó que es un problema grave que el presidente no pueda respaldar los dichos de su conferencia con los hechos que supuestamente está implementando su gabinete.

“Lo que el presidente de la República dice en las mañaneras ¿es simplemente la expresión de buenos deseos, es la expresión de intenciones, es la expresión de lo que mañana se fue diciendo en las reuniones de una hora y media antes antes de que el presidente salga a hacer el anuncio?, o es algo que ¿dónde está su materialidad, ¿dónde está su sustantividad?”, planteó.

Transparencia y rendición de cuentas, ¿en riesgo con la llegada de AMLO?

Dijo que es preocupante porque esa falta de información podría ser muestra de que no hay una estrategia para resolver el problema de seguridad pública o que las indicaciones del presidente López Obrador no están siendo seguidas por su equipo de seguridad.

Consideró que no es que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté mintiendo, lo que sucede es que no hay respaldo documental a sus afirmaciones, lo que podría significar, en el caso más grave, es que el presidente responde por responder a los cuestionamientos de los periodistas.

Enrique Cárdenas, profesor de la UIA Puebla y Presidente del Comité Ejecutivo de Signos Vitales, indicó que en este gobierno hay ausencias y pérdidas de información, pero señaló que sería interesante conocer hasta dónde es intencional.

Hay problemas de confiabilidad muy severos en lo que corresponde a temas de seguridad”. Enrique Cárdenas.

Consideró que esa falta de información debe preocupar a los mexicanos porque se trata de la inseguridad, un problema que ha generado más de 30,000 muertes en los primeros 18 meses de gobierno.

“Hay mucha incertidumbre por la información, no puede ser que el 23% que se da esté en los registros de las secretarías, es increíblemente reducido”.

El 12 de septiembre de 2019, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon informó que se integró un grupo binacional entre México-Estados Unidos para abordar el problema del tráfico de armas. Vía transparencia se solicitó saber quiénes componían ese grupo, pero la respuesta fue “no se localizó evidencia documental que atienda a sus requerimientos”.

En su conferencia del 13 de agosto de 2019, el presidente López Obrador aseguró que México presenta un déficit de policías, a lo que vía transparencia se pidió conocer cuál es el déficit de cada entidad, pero la respuesta fue: “incompetencia” por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A la Guardia Nacional se le pidió saber cuál es el sueldo de sus elementos dado que el 19 de marzo de 2019 el presidente afirmó que los elementos de la nueva corporación tendrían salarios de la Policía Federal o del Ejército. La respuesta fue incompetencia, inexistencia de parte de la SSPyPC, Sedena y Marina, instituciones que hasta ese momento eran responsables de la Guardia.

