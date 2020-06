Meghan Markle habla de cómo su madre ha sido víctima de racismo

La esposa del príncipe Harry cuenta como su madre fue insultada con la palabra “N”, en un video de hace ocho años.

Un video de 2012 de Meghan Markle hablando sobre su propia experiencia con el racismo ha resurgido en medio de las protestas mundiales tras la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial.

Markle, cuyo padre, Thomas Markle, es blanco y su madre, Doria Ragland, es negra, explicó cómo sus diversos antecedentes afectaron su crecimiento.

“Soy birracial”, dijo en el clip. “La mayoría de la gente no puede decir con qué me mezclo, y gran parte de mi vida me ha parecido una mosca en la pared”. Y entonces, algunos de los insultos que he escuchado, o los chistes realmente ofensivos, o los nombres, me han golpeado de una manera muy fuerte “.

Markle, de 38 años, dijo que luego escuchó uno de esos insultos raciales utilizados directamente hacia su made, Doria Ragland, de 63 años.

“Sabes, hace un par de años, escuché a alguien llamar a mi madre con la palabra N”, dijo. “Así que creo, para mí, más allá de ser personalmente afectada por el racismo, solo para ver el panorama de cómo es nuestro país en este momento, ciertamente el mundo, y querer que las cosas mejoren”.

El video fue filmado para la campaña “No toleraré el racismo” lanzada por la organización benéfica Erase the Hate.

“Estoy realmente orgullosa de mi herencia en ambos lados”, concluyó en el video la ex estrella de “Suits”. “Estoy realmente orgullosa de mi procedencia y hacia dónde voy, pero sí, espero que para cuando tenga hijos, la gente tenga una mentalidad aún más abierta de cómo están cambiando las cosas, y de tener un mundo mixto es de lo que se trata “.

Siete años después de la publicación de ese video, Markle y su esposo, el Príncipe Harry, le dieron la bienvenida a su primer hijo, Archie, en mayo de 2019. Cuando la pareja aún vivía en Inglaterra, Harry dijo que a menudo tenía que defender a su esposa contra los tabloides británicos que sentía que injustamente la criticaban. El ataque finalmente llevó a su “Megxit” de la familia real a principios de este año.

