Solicita diputado del PAN destitución de Amlo por incapacidad mental

Durante la sesión virtual del congreso del Estado, el diputado panista Jesús Villareal presentó una iniciativa para que se establezca la facultad de destituir al ejecutivo Federal, Andrés López Obrador por presentar incapacidad mental.

“Es insostenible que solo por sus declaraciones todo el país este confrontado, porque dice una cosa y la realidad siempre es otra”, comentó.

Durante la transmisión en facebook de la sesión, el diputado leyó algunos de los ejemplos por los cuales considera la destitución:

La reapertura de los municipios de la esperanza que o reabren.

• El gobierno más ecologista del mundo, pero cancelaron en trabajar con energías renovables y solo con el petróleo.

• La curva aplanada que no es plana.

• Ya no hay corrupción, pero el hijo de Bartlett vende ventiladores a sobre precio

• El gobierno más honesto del mundo, pero se mantienen con asignaciones directas.

• Piden quedarse en casa y a los minutos menciona que se va de gira, por esta disparidad, es que la gente no hace caso.

Comentarios