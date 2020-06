“Aplana tu misoginia”: la oposición redobló sus críticas contra Hugo López-Gatell tras cruce con senadora

Alejandra Reynoso, del PAN, denunció al funcionario por sus ofensivas respuestas durante una comparecencia; un grupo de senadoras solicitó al subsecretario de Salud una disculpa pública.

La principal oposición parlamentaria de México redobló este lunes sus críticas contra Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud y principal portavoz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la epidemia de COVID-19, tras su comparecencia ante el Senado la semana pasada, donde algunas de sus respuestas dirigidas a una senadora fueron consideradas “misóginas” y “ofensivas”.

“Lo que vivimos con López-Gatell fue un golpe a las mujeres de México. Quien subestima a una, subestima a todas. #AplanaTuMisoginiaGatell y enfoca tus esfuerzos para controlar una pandemia que se te desborda de las manos. Tu violencia provoca más pérdidas”, expresaron en su conjunto los senadores del Partido Acción Nacional (PAN).

El hashtag hace referencia a la expresión que el funcionario ha usado en las últimas semanas con respecto a la epidemia y cómo las autoridades, junto a la sociedad mexicana, han conseguido “aplanar la curva” de contagios de COVID-19.

Sin embargo, las críticas han aumentado considerablemente en los últimos días, después de la reunión virtual de López-Gatell con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, donde tuvo distintos cruces y momentos de tensión con diferentes senadores opositores que cuestionaron la estrategia y la comunicación del gobierno federal.

El momento más destacado fue la respuesta que el subsecretario dirigió a la senadora del PAN Alejandra Reynoso, quien minutos antes argumentó que los datos que presentaban las autoridades no concordaban entre sí, además de exigir que se realizaran más pruebas de COVID-19 en el país.

Reynoso cuestionó también al funcionario con respecto a falta de medicinas para personas con cáncer y pidió un informe detallado sobre las muertes por neumonía atípica. Sin embargo, López-Gatell se refirió a la formación profesional de la legisladora y sugirió que sufría de falta de atención.

La respuesta, calificada por Reynoso como “misógina y ofensiva” en su momento, provocó la indignación de la oposición. Incluso la senadora panista denunció a López-Gatell ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Desde entonces, “han sido días tensos”, aseguró Reynoso en entrevista con Infobae México. “Creo que cuando eres oposición, tienes que señalar las cosas como las ves, como son”, añadió. La senadora admitió que ha recibido una serie de difamaciones en redes sociales. “La gran mayoría son falsedades, pero sabemos que en estos tiempos, cuando hay un debate de este tipo, eso es normal”, completó.

Su respuesta estuvo mal para ser un funcionario, he estado en tres legislaciones diferentes y no hay precedente de una respuesta y una actitud como la que hubo el miércoles

Reynoso reveló que, cuando escuchó la respuesta de López-Gatell a sus cuestionamientos, sintió “enojo e irritación”, pero “por educación” decidió no interrumpirlo. Sin embargo, rumbo al final de la comparecencia, la senadora aseguró que su intento por señalar la falta de respeto, su micrófono fue silenciado y en cambio fueron abiertos aquellos de los senadores de Morena, el partido gobernante y con mayoría en el Congreso.

La respuesta de Hugo López-Gatell a la senadora Alejandra Reynoso del miércoles pasado (Video: Canal del Congreso)

“Empezaron a aplaudirle al subsecretario y lejos de aclarar en ese momento las cosas, me pareció una burla más, porque empieza a hacer ademanes de agradecimiento a los aplausos, ignorando lo que yo y mi coordinador parlamentario pretendíamos decirle”, añadió.

Para Reynoso, la denuncia contra el subsecretario tuvo como uno de sus objetivos “sentar un precedente”. “Esta violencia con la que respondió no es sólo es una falta de respeto a mí persona, sino al poder Legislativo, al Senado”, dijo.

Pareciera entonces que si la experiencia profesional no es del ámbito de la salud, entonces no está obligado a responder o ni siquiera tenemos el derecho de preguntar

La legisladora de Guanajuato precisó que ningún legislador o legisladora de la oposición le ha enviado un mensaje o se ha comunicado con ella sobre el tema. “No sólo es triste en lo personal lo que pasó, sino por la situación. Parecía que cada ofensa era un aplauso y eso no le hace bien ni al país ni a las instituciones”, agregó.

Sin embargo, este domingo, un grupo de 24 senadoras de oposición firmaron una carta dirigida a López-Gatell donde le solicitaron que emita una disculpa pública a Reynoso. Entre las firmantes, destacó la panista, están la senadora independiente Lily Téllez, que recientemente dejó la bancada de Morena, y Alejandra León Gastélum, del Partido del Trabajo (PT), uno de los aliados de la mayoría legislativa.

“Sería conveniente que me la diera, no sería la primera vez. Pero si para él no es una ofensa lo que dijo, me preocupo todavía más, porque pareciera que esto va a ser normal y ordinario, no podemos dejar que se convierta en una anécdota, debe resarcir esta agresión que se hizo”, destacó Reynoso.

Sin embargo, la senadora negó que “personalmente” haya puesto sobre la mesa la renuncia de López-Gatell. “La han comentado compañeros, pero no por este tema, se ha mencionado por cómo vemos que se ha manejado la propia emergencia sanitaria”, aseveró.

Los senadores panistas también arremetieron tras la reunión contra López-Gatell y las críticas se extendieron a lo largo del fin de semana. Sin embargo, hasta ahora, ni el funcionario ni la Secretaría de Salud (SSa) se han expresado sobre el tema.

La tensión se mantuvo alta en la Jucopo del Senado el jueves pasado. Durante la comparecencia de Alejandro Díaz de León, presidente del Banco de México, las bancadas del gobernante Morena y del PAN volvieron a enfrentarse de forma dialéctica.

Por ello, el líder morenista del Senado, Ricardo Monreal, adelantó que este tipo de comparecencias podrían suspenderse. Reynoso aseguró a Infobae México que no deberían. “Al contrario, se tiene que fortalecer el diálogo con el Ejecutivo”, dijo.

Sobre todo, de acuerdo con Reynoso, en un momento en que las acciones del presidente López Obrador no son “sensatas”. “Las señales que manda a los ciudadanos es incongruente: van a decir que si ya se reactivaron las giras, entonces el COVID-19 no es tan peligroso”, manifestó.

“Esto al mismo tiempo que vemos análisis y pronósticos tanto en México como en el extranjero que nos envían una señal de alerta por lo que puede suceder”, añadió. Este lunes, el país entró en la llamada “nueva normalidad”, donde la reactivación económica y social se definirá con un semáforo epidemiológico por entidad federativa.

Sin embargo, 31 de las 32 entidades se encuentra ahora mismo en color rojo, el de máxima alerta por contagios. A pesar de ello, López Obrador reanudó sus giras por el interior de la República.

Infobae

Comentarios