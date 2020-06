Alcanzarán temperaturas máxima de 38 grados para esta semana

– Pide Protección Civil Municipal acatar recomendaciones para evitar incidentes por calor

Días mayormente soleados, con temperaturas que alcanzarán los 38 grados centígrados, es lo que según datos obtenidos por la Coordinación Municipal de Protección Civil se esperan para esta semana en la capital, lo anterior de acuerdo al pronóstico que indica el Sistema Meteorológico Nacional de CONAGUA, por lo cual se pide permanecer en casa y seguir las indicaciones que emite la autoridad para evitar deshidrataciones y otros problemas derivados del calor.

El lunes será un día agradable, mayormente soleado, con 31 grados centígrados como máximo y 18 como mínimo; mientras que para el martes la sensación de calor será mayor, con 33 y 20 grados, respectivamente, sin probabilidad de nublados permanentes.

El miércoles continuará el cielo mayormente despejado y la temperatura llegará a los 36°C y descenderá a los 20. Y aunque para jueves y viernes se esperan nublados parciales, serán los días más cálidos, con temperaturas que oscilarán los 37 y 38 grados Celcius, respectivamente, así como ventarrones que podrían llegar a los 42 kilómetros por hora durante las tardes.

Joel Estrada Castillo dijo que conforme avanzan las semanas la temperatura ha ido en aumento y recomendó a los chihuahuenses tomar las debidas precauciones, evitar incendios de maleza y basuras, protegerse de los rayos directos del sol y tomar abundantes líquidos.

De igual manera instó a los ciudadanos a continuar quedándose en casa y no acudir a lugares de recreo como presas, cerros o parques donde suelen reunirse las personas, a fin de prevenir contagios por la pandemia COVID-19, en tanto las autoridades de salud determinen lo contrario.

Sigue estas recomendaciones para evitar incidentes por calor:

Quédate en casa, no te expongas ni expongas a los tuyos

No te expongas a los rayos del sol por tiempos prolongados

Hidrátate; consume abundantes líquidos

Consume frutas y verduras frescas y desinfectadas

Si permaneces tiempo considerable bajo el sol, utiliza bloqueador solar y toma baños con agua tibia

Utiliza ropa ligera

Si es estrictamente necesario salir y no tienes auto, utiliza gorra, sombrero o sombrilla

Resguarda a niños, adultos mayores y mascotas dentro del hogar o lugares con sombra

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1

Comentarios