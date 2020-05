Kylie Jenner podría enfrentar una investigación criminal e ir a la cárcel

La magnate de maquillaje podría enfrentar una investigación de fraude por inflar de manera artificial el valor de su compañía.

Kylie Jenner podría enfrentar una investigación criminal por presuntas exageraciones sobre el valor de su compañía, reveló un importante abogado especialista en fraudes financieros.

La emprendedora de cosméticos fue sacada de la codiciada lista de multimillonarios de Forbes el viernes, en un movimiento sorprendente, después de que el medio de comunicación dijo que los documentos financieros en la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) muestran que puede haber mentido sobre el éxito de su compañía de cosméticos.

En una entrevista exclusiva con el diario británico DailyMail, el abogado de renombre internacional Jan Handzlik, quien sirvió cinco años como fiscal federal en Los Ángeles y ahora defiende a celebridades y grandes empresas en casos de fraude financiero, dijo que las presuntas exageraciones podrían llevar a Jenner a un mundo de problemas legales.

“Supongo que, como mínimo, la SEC comenzará lo que llaman una investigación informal y luego tal vez lo elevará a una investigación formal, lo que les da poder de citación”, dijo Handzlik.

Agregó: “En este asunto, tienes una mezcla de cosas que pueden conducir al escrutinio civil y criminal desde el principio: obviamente, el aspecto de celebridad, la gran cantidad de la supuesta exageración y la naturaleza altamente pública”.

“Todo esto es como la hierba gatera para un fiscal o la SEC, porque dará lugar a una cobertura muy fuerte de lo que ocurre”.

Después de que surgió el informe el viernes, Kylie acudió a Twitter para arremeter contra Forbes.

La estrella de reality de 22 años fue tomada por sorpresa por el artículo, tuiteando: ‘¿De qué estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación. Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentirme allí NUNCA. Punto.’

Ella siguió con una cita del informe de Forbes que acusó a los Jenner y su contador de producir declaraciones de impuestos falsas. ¿Incluso crear declaraciones de impuestos que probablemente fueron falsificadas es su prueba? Entonces, ¿PENSARON que fueron falsificadas? en realidad, ¿qué estoy leyendo?”, tuiteó Kylie con incredulidad.

En otra publicación, agregó: “pero está bien, soy bendecida más allá de mis años, tengo una hija hermosa y un negocio exitoso y me está yendo perfectamente bien”.

Forbes puso a Kylie en la portada de sus multimillonarias en 2018, la nombró la multimillonaria más joven del mundo en 2019 y nuevamente en 2020.

Handzlik, que tiene más de 100 juicios en su haber, dijo que después de una posible interrogación por parte de la SEC, Kylie también podría enfrentar una investigación penal por parte del Departamento de Justicia.

“Esas cosas pueden llevar a la Fiscalía de los Estados Unidos Y al Distrito Sur de Nueva York, en particular, a saltar sobre el caso”, dijo.

“Si el Departamento de Justicia decide convertir esto en un caso penal … si hubiera una condena, eso podría incluir el tiempo en la cárcel para cualquier persona responsable”.

La Botana

Comentarios