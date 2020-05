Naomi Campbell llega a los 50 sin filtros

La supermodelo celebra medio siglo de vida en cuarentema, pero aprovechando el tiempo para nutrir a su canal de videos, donde comparte su vida personal.

La supermodelo y empresaria Naomi Campbell celebra hoy su cumpleaños 50 en el confinamiento en su casa por la pandemia de la covid-19. Sin embargo, lo hace aprovechando su tiempo con contenidos nuevos para su canal de YouTube Being Naomi con su emisión No Filter with Naomi, nacido hace alrededor de un mes.

Precisamente en este espacio personal es donde Campbell decidió compartir más de su vida personal con sus seguidores, así como de las cosas que tienen un significado importante para ella.

Me ha llevado mucho tiempo llegar a este punto, porque siempre he tenido mucho miedo de mostrarme, pero sentí que YouTube era el lugar para hacerlo. Éste es el día en que vivimos y quiero compartir las cosas que he aprendido y quiero transmitirlas; quiero compartirlo con las mujeres alrededor del mundo, con mujeres especiales y jóvenes. Quiero ver la siguiente generación usando estas cosas. He sido una supermodelo, una activista, amiga de gente asombrosa a lo largo de mi vida; he sido criticada, alabada, siempre permanecí. Va a ser un gran viaje”, señala en la bienvenida a su canal en YouTube.

En No Filter with Naomi ha compartido las relaciones con sus mejores amigos, sus galas de moda favoritas y los atuendos extravagantes de su clóset, sus secretos de maquillaje, el modelaje como negocio y charlas con figuras como Paris Hilton, Sharon Stone y Anna Wintour.

Recientemente, señaló a Variety, acerca de su canal de YouTube, que no entendía mucho de esa tecnología. Hasta que decidió unirse a ella en 2018.

Vengo de una época diferente, pero me han pedido muchas veces que muestre y relate mi vida. Diferentes personas me propusieron hacerlo, pero no quería que alguien más fuera dueño de mi vida. Al menos quería ser dueña de una parte de ella.

Cuando YouTube se acercó a mí y me explicó cómo funcionaba, me gustó que pudiera ser dueña del contenido y sentirme parte de él. Me sentí segura y eso fue importante para mí”, dijo a Variety.

En esa entrevista afirmó que su secreto para reinventarse es ser auténtica: “Ninguno de nosotros somos perfectos. He pasado por altibajos y lo he admitido. Trato de mejorar cada día. Lo que es importante en momentos como éste (la contingencia sanitaria) es saber quién está ahí para ti”, acotó la llamada por Nelson Mandela como “nieta honoraria”.

Naomi Campbell, junto a Linda Evangelista y Christy Turlington, dio forma al término top model en la década de 1990, y a sus nombres se unieron Claudia Schiffer y Helena Christensen.

En su historia hay capítulos tan luminosos como oscuros, como su adicción a las drogas y el alcohol, desde sus 24 años, y su larga recuperación, así como las agresiones a dos de sus asistentes personales, una en 1998 y otra en 2005 y a su ama de llaves en 2006, así como a un oficial de policía en 2008. Tuvo que realizar trabajo social y acudir a cursos de manejo de la ira.

