Miguel Herrera acepta ganar menos

Miguel Herrera señaló que las cifras de su renovación cambiaron por la crisis del coronavirus

La firma del nuevo contrato entre Miguel Herrera y el América quedará listo en el transcurso del día, sin embargo, habrá modificaciones a lo estipulado y planteado antes de que iniciara el confinamiento por la Emergencia Sanitaria, y es que consciente de la crisis económica que dejó la falta de actividad, el Piojo reveló que bajará sus pretensiones económicas en afán de ayudar a la institución.

“La verdad es que el dinero no es lo más importante, pero hoy entendemos que no sólo el futbol va a cambiar, va a cambiar toda la vida y me sentaré con Santiago porque hoy cambiaron las cifras, cuando empezamos las pláticas eran totalmente otras pero hoy entiendo la recesión económica qué hay en el futbol”, afirmó el estratega para la cadena Fox Sports.

“No son las mismas cifras que hablé hace dos meses con él, las vamos a cambiar totalmente el primer año y habrá una cláusula de renegociación para cuando la ganancia regrese. Hoy la parte económica no es la que me mueve y hay que estar consciente de la situación en el país”, añadió.

Asimismo, el Piojo señaló que tanto Emilio Azcárraga como Santiago Baños son conscientes y están de acuerdo que en caso de que llegue una oferta de Europa la tomará.

“Afortunadamente no necesito una cláusula, me he sentado con Emilio (Azcárraga) y Santiago, y me han dicho que me van a apoyar y que si hay un proyecto importante lo vamos a hablar, pero que sea uno importante y no sea sólo ir por ir a Europa. Mi ilusión de ir a Europa está intacta y lo quiero conseguir”, aclaró Miguel Herrera.

Récord

Comentarios