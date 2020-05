Su nombre es Marie Cau y ganó este domingo la ronda de elecciones de Tilloy-lez-Marchiennes en el norte de Francia. Cau se convierte en la primera candidata abiertamente transgénero en ganar un puesto de elección popular en el país.

La nueva funcionaria indicó que quería centrarse en la política municipal. “La gente no me eligió porque era o no trans, eligieron un programa. Eso es lo interesante: cuando las cosas se vuelven normales, no te seleccionan”.

