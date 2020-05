Silvana Prince, mamá de Vadhir Derbez confiesa que le fue infiel a Eugenio

Silvana Prince y Eugenio Derbez tuvieron una relación amorosa en 1990 y 1991, fruto de esta relación nació Vadhir.

Los secretos detrás de la familia Derbez siguen saliendo a la luz, y esta vez fue Vadhir Derbez , quien, junto a su mamá, Silvana Prince. confesaron que en algún momento de su vida fueron infieles y hasta fumaron marihuana.

A través de la dinámica ‘yo nunca, nunca’ que el actor publicó en su canal de YouTube, Silvana reveló que le fue infiel a Eugenio Derbez , antes de que él hiciera los mismo con Victoria Ruffo.

“Yo fui tremendamente noviera , tremendamente coqueta. Ok, para que se enteren, yo sí le puse los cuernos a tu papá, antes de él, confesó la cantante, provocando el asombro de Vadhir, quien reveló que también ha salido con dos personas al mismo tiempo.

En la misma dinámica, madre e hijo admitieron haber consumido marihuana y que, aunque la experiencia no estuvo mal, jamás desarrollaron una adicción.

“En la escuela tenía una compañera que era hija de militar y ella fumaba marihuana. Había una pirámide en Guadalajara, varias nos subimos, le di una fumada, dos y no me podía bajar de la pirámide. Fue (buena experiencia) para reafirmar que yo no soy fan de las drogas. No es lo mío”, recordó Prince.

Por su parte, el intérprete de Me haces sentir, dijo que se la pasó muy bien junto a unos amigos pero que su contacto con la marihuana quedó en una simple experiencia.

“Igual que tú también, siento que tengo una personalidad cero adictiva en ese sentido. pero estuvo muy divertido. Me lance con unos amigos, fumamos, y yo no paré de toser como idiota, casi, casi vomito de tanto estar tosiendo, de ahí nos entró el monchis y nos fuimos corriendo a un estacionamiento como locos, terminamos comiendo hamburguesas y ya se nos pasó. Yo me la pasé muy bien y aún así pues ya fue mi experiencia, todo cool, pero ya no más”, aseguró Vadhir.

Además, Vadhir contó que su mamá es hermana de Leticia, esposa del comentarista deportivo Enrique “El Perro” Bermúdez y que el conductor incluso también tienen un hijo que se llama Vadhir.

Quién

Comentarios