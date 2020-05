Pide Morena a regidora Catalina respetar la diversidad

Luego que la regidora Catalina Bustillos publicó un video en sus redes sociales con su opinión respecto a la comunidad LGBTTTI+, donde aseguraba que desde la psicología el ser gay o lesbiana no es natural sino un refugio tras un evento traumático, el regidor por Morena Rubén Castañeda, indicó que no comparte dicha opinión y resalta que Morena defiende la diversidad, reitera que la actual regidora colabora con ellos solo con temas del Ayuntamiento y no como militante.

“Estos temas se salen de la agenda, creo que estas asociaciones que se encuentran agraviadas están en todo su derecho de manifestarlo y actuar de manera legal. Nosotros en Morena, tanto Sebastián Torres y un servidor no compartimos este discurso, nosotros hemos venido trabajando una agenda con la regidora con asuntos del ayuntamiento en donde trabajamos de la mano, sin embargo, ella con sus creencias religiosas y ahora que, ella lo dice profesionista, pues también hace declaraciones que están fuera de la agenda que tenemos porque los aspectos propios es lo que hemos discutido con ella y lo que dijo está fuera de esto”, comentó.

Reiteró que la regidora que preside la Comisión de Salud, no se deben de salir de sus actividades propias, sino de generar mejoras para la ciudad con un ambiente sano y propicio.

