Pide diputado transparencia en apoyos estatales a municipios

El Congreso del Estado debe asumir una posición más enérgica para verificar el uso de los recursos del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, el Empleo y el Ingreso Familiar del gobierno de Chihuahua, y verificar la metodología para la entrega de apoyos por la pandemia de Covid-19, no sólo por una cuestión de transparencia en el gasto del dinero público, sino por que en Juárez, de 504 mil hogares de Ciudad Juárez “300 mil están en situación de vulnerabilidad y requieren con urgencia los apoyos del gobierno del estado,”, señaló el legislador de Morena, Benjamín Carrera Chávez.

El municipio de Juárez sólo ha recibido 21.7 millones de pesos en apoyos para proyectos, organizaciones, restaurantes y hoteles contra un total de 64.6 millones de pesos que ha recibido el municipio de Chihuahua y 50.1 millones otorgados al municipio de Cuauhtémoc, por lo que Benjamín Carrera solicita conocer qué metodología se utiliza para la entrega de apoyos por Covid-19.

Pese a ser Juárez el municipio que representa el 60% de los contagios y el 79.8% en defunciones de todo el estado de Chihuahua, a la capital y a Cuauhtémoc les triplican y duplican los apoyos en comparación con la ciudad fronteriza, que es la más afectada por concentrar la mayor parte de la actividad maquiladora, que al día de hoy se encuentra suspendida.

“No se trata sólo de una cuestión de dinero, sino de operatividad y metodología. El gobierno estatal ha dispersado 274 millones de pesos y sólo 50 millones han aterrizado en Ciudad Juárez, es decir apenas el 10%, pese a que tenemos una población de 1.3 millones de habitantes contra 950 mil habitantes de la ciudad de Chihuahua quienes han recibido 85 millones de pesos”.

“Incluso el municipio de Parral ha recibido más dinero y está bien que reciban ese apoyo, pero queremos saber cuál es la metodología y los criterios de asignación”, señaló el legislador de Morena por el quinto distrito.

El diputado Benjamín Carrera Chávez cuestionó que la mayoría del dinero utilizado no sea destinado a Juárez, pese a ser el municipio más afectado por la pandemia con 909 de mil 498 casos confirmados y 210 personas fallecidas de un total de 263 en todo el estado, por lo que la entrega de apoyos y créditos a los juarenses no es proporcional.

Recordó que el pasado 15 de mayo en la comparecencia de algunos secretarios ante el Congreso de Estado, pidió a Jesús Mesta Fitzmaurice, coordinador de gabinete del gobierno estatal, y a Arturo Fuentes Velez, secretario de Hacienda, que entregaran un informe cuantitativo por municipios, en el que desglosen los apoyos entregados a Ciudad Juárez y cómo se ha realizado dicha entrega, pero el informe no ha sido entregado por lo que volvió a pedir dicha información el pasado viernes a través de un oficio.

