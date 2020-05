Modelo adopta un perro; meses después la ataca en el rostro y casi pierde un ojo

La actriz y modelo, de Varsovia, Polonia, Aleksandra Prykowska, terminó en el hospital luego de que su mascota, llamada Logan, la mordiera en el rostro propinándole varias mordidas pierde el ojo derecho.

A través de su cuenta de Instagram, la joven de 33 años, quien en 2015 fue rostro de L’Oreal, escribió: “Tuve un accidente y tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”; es decir, devolver a Logan al refugio donde lo adoptó.

leksandra Prykowska decidió a Logan en Diciembre pasado, pues consideraba que era un animal tranquilo, alegre y cariñoso; sin embargo, al poco tiempo de llegar a casa de la modelo, el animal comenzó a comportarse de manera agresiva.

Tras el ataque que sufrió, señaló que Logan tenía un pasado problemático, por lo que acuso a la persona que lo dio en adopción de ocultar información sobre el perro.

“Me temo que otra persona puede resultar herida, porque Logan destruyó mi rostro, me mordió varias veces, no solo a mí y a la hija de mi vecino, también a la esposa del anterior dueño. Me gustaría encontrar un especialista en comportamiento que cuide a Logan. No puedes ocultar hechos tan importantes sobre el pasado de Logan. Es un gran perro, pero necesita atención profesional especial”, indicó la actriz.

Cabe destacar que, un voluntario del refugio lamentó que Prykowska haya hecho púbicos su caso, pues tendrán miedo de de adoptar a Logan.

